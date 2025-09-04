Ingresar
Los Pumas confirmaron su XV inicial para enfrentar a Australia por el Rugby Championship

Argentina se medirá ante los Wallabies este sábado a la 1:30 en Townsville, con varias modificaciones en el equipo, incluyendo los ingresos de Joel Sclavi y Marcos Kremer entre los forwards.

Hoy 15:59

El entrenador Felipe Contepomi definió la formación de Los Pumas para el duelo válido por el Rugby Championship, con algunas variantes respecto al partido anterior frente a los All Blacks en Vélez Sarsfield. El encuentro se podrá seguir por ESPN y Disney+.

Cambios en los forwards

En la primera línea, Joel Sclavi ocupará la posición de pilar derecho en reemplazo de Pedro Delgado, quien no viajó a Australia. Lo acompañan el capitán Julián Montoya y Mayco Vivas como pilar izquierdo. La segunda línea se mantiene con Franco Molina y Pedro Rubiolo, mientras que en la tercera aparece Marcos Kremer en lugar de Joaquín Oviedo. Completan el pack Juan Martín González como ala y Pablo Matera como octavo.

El equipo de medios y el backline

En la conducción, Gonzalo García será el medio scrum encargado de liderar el pack, mientras que Santiago Carreras ocupará la apertura en reemplazo del lesionado Tomás Albornoz. La dupla de centros estará formada por Santiago Chocobares y Lucio Cinti, con Juan Cruz Mallía como fullback y Mateo Carreras y Bautista Delguy en las puntas.

XV inicial de Los Pumas

  1. Mayco Vivas
  2. Julián Montoya (C)
  3. Joel Sclavi
  4. Franco Molina
  5. Pedro Rubiolo
  6. Juan Martín González
  7. Marcos Kremer
  8. Pablo Matera
  9. Gonzalo García
  10. Santiago Carreras
  11. Mateo Carreras
  12. Santiago Chocobares
  13. Lucio Cinti
  14. Bautista Delguy
  15. Juan Cruz Mallía

Suplentes: Ignacio Ruíz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Guido Petti, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli, Benjamín Elizalde

Formación de Australia

  1. Tom Robertson
  2. Billy Pollard
  3. Taniela Tupou
  4. Nick Frost
  5. Tom Hooper
  6. Rob Valetini
  7. Fraser McReight
  8. Harry Wilson (C)
  9. Nic White
  10. Tom Lynagh
  11. Corey Toole
  12. Len Ikitau
  13. Joseph-Aukuso Suaalii
  14. Max Jorgensen
  15. Andrew Kellaway

Suplentes: Brandon Paenga-Amosa, Angus Bell, Zane Nonggorr, Jeremy Williams, Carlo Tizzano, Tate McDermott, James O’Connor, Filipo Daugunu

Los Pumas

