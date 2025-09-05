Arranca la recta final del Mundial de MotoGP con las pruebas del Gran Premio de Cataluña

Montmeló será el escenario del inicio del último tercio del calendario y podría definir la lucha por el título de Marc Márquez.

Hoy 00:44

El Gran Premio de Cataluña marca el inicio del tramo final de la temporada 2025 de MotoGP, y la atención se centra en la lucha por el campeonato. Aunque aún quedan matemáticamente opciones para seis pilotos, la realidad es que Marc Márquez domina la clasificación y está muy cerca de sellar el título.

Actualmente, los aspirantes matemáticos son Morbidelli (294 puntos), Acosta (291), Bezzecchi (258), Bagnaia (227) y, en condiciones casi imposibles, Álex Márquez (175 puntos menos que Marc). Con 296 unidades en juego tras Montmeló, los rivales deberán ganar todo y esperar un desastre de Marc para mantener opciones.

Márquez llega a Montmeló con la idea de consolidar su ventaja y buscar un nuevo triplete, ya que esta pista es la primera de dos carreras consecutivas. Si logra aumentar su diferencia con respecto al segundo clasificado a 222 puntos antes del GP de Misano, podría proclamarse campeón con seis Grandes Premios de antelación.

Además de Marc, pilotos como Bagnaia, Bezzecchi, Martín, Acosta, Morbidelli y Di Giannantonio se presentan como candidatos a luchar por el podio. La competencia se espera intensa, sobre todo porque Montmeló siempre ha sido un circuito exigente, donde la regularidad y la estrategia marcan la diferencia.

Horarios del GP de Cataluña 2025 – MotoGP, Moto2 y Moto3

Viernes 5 de septiembre (entrenamientos y prácticas)

FP1 Moto3: 09:00 a 09:35

FP1 Moto2: 09:50 a 10:30

FP1 MotoGP: 10:45 a 11:30

Practice Moto3: 13:15 a 13:50

Practice Moto2: 14:05 a 14:45

Practice MotoGP: 15:00 a 16:00

Sábado 6 de septiembre (clasificaciones y carrera sprint)

FP2 Moto3: 08:40 a 09:10

FP2 Moto2: 09:25 a 09:55

FP2 MotoGP: 10:10 a 10:40

Q1 MotoGP: 10:50 a 11:05

Q2 MotoGP: 11:15 a 11:30

Q1 Moto3: 12:45 a 13:00

Q2 Moto3: 13:10 a 13:25

Q1 Moto2: 13:40 a 13:55

Q2 Moto2: 14:05 a 14:20

Carrera Sprint MotoGP: 15:00 a 15:45 (12 vueltas)

Domingo 7 de septiembre (carreras principales)

Carrera Moto3: 11:00 (18 vueltas)

Carrera Moto2: 12:15 (21 vueltas)

Carrera MotoGP: 14:00 (24 vueltas)

Dónde ver en vivo el GP de Cataluña 2025

El Gran Premio de Cataluña podrá verse en directo por televisión y online gratis en España y Latinoamérica:

TV en vivo: DAZN, ESPN y Eurosport

Streaming online: DAZN, Star+ y MotoGP VideoPass

En Argentina, la transmisión oficial estará disponible a través de ESPN y Star+

Un circuito histórico

El Circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló, es uno de los más icónicos del calendario. Con 4,66 km de longitud, 8 curvas a la derecha y 6 a la izquierda, es considerado uno de los trazados más completos y exigentes de la temporada. La recta principal supera el kilómetro y la vuelta rápida la ostenta Pedro Acosta con un 1:39.664 en 2024.