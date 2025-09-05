Binder extiende el dominio de KTM en las prácticas de Cataluña

Junto a Pedro Acosta, como escolta, encabezó el "1-2" de la marca austríaca en los ensayos de Barcelona, y superando a las Ducati de Alex y Marc Márquez.

Hoy 12:15

El rendimiento de las KTM en los 4.567 metros del circuito de Montmeló marca que serán -a priori- las unidades referentes en el Gran Premio de Cataluña, 15ª ronda del campeonato de MotoGP 2025, y al cabo de la segunda tanda de prácticas fue el turno de Brad Binder para liderar las posiciones tras marcar 1m38s141 y superar por 0s104 a Pedro Acosta, quien había encabezado la primera salida a pista, y cerró así el «1-2» de la marca austríaca.

Detrás se ubicaron los hermanos Alex y Marc Márquez; en el caso del piloto de Gresini Racing quedó a 139/1000 tras haber sido el mejor durante varios minutos hasta que fue relegado al tercer puesto, y con respecto al líder del campeonato se ubicó a 0s224 de Binder, continuando con su preparación de cara a la clasificación y Sprint sabatinos.

Luego se ubicaron los italianos Marco Bezzecchi (a 0s262 con Aprilia), Enea Bastianini (a 0s349 con KTM) y Franco Morbidelli (a 0s370 con Ducati), por delante del francés Johann Zarco (Honda), Luca Marini (Honda) y Ai Ogura (Aprilia).

Cómo fue la primera práctica

Pedro Acosta se afirmó en el primer puesto de la tanda de práctica inicial de MotoGP en el circuito de Montmeló (Barcelona), en donde se corre el 15° evento del Campeonato Mundial de Motociclismo; el piloto de Murcia se colocó al tope de las posiciones con la KTM tras establecer 1m38s979 para cubrir los 4.657 metros del trazado.

Tras escalar a la vanguardia en el cierre de la sesión, Acosta superó por 95/1000 al francés Johann Zarco (Honda), en tanto que el tercero fue el líder del certamen, Marc Márquez (Ducati) a 0s219, tras habe liderado buena parte de la tanda.

En el cuarto lugar -a 0s389- quedó Maverick Viñales (compañero de Acosta en KTM) y quinto, a 0s405, Alex Márquez (Ducati); luego completaron el Top 10 Luca Marini (a 0s440 con Honda), Brad Binder (a 0s515 con KTM), Marco Bezzecchi (a 0s524 con Aprilia), Aleix Espargaró (a 0s573 con Honda) y Enea Bastianini (a 0s626 con KTM).

Horarios del GP de Cataluña 2025 – MotoGP, Moto2 y Moto3

Sábado 6 de septiembre (clasificaciones y carrera sprint)

FP2 Moto3: 08:40 a 09:10

FP2 Moto2: 09:25 a 09:55

FP2 MotoGP: 10:10 a 10:40

Q1 MotoGP: 10:50 a 11:05

Q2 MotoGP: 11:15 a 11:30

Q1 Moto3: 12:45 a 13:00

Q2 Moto3: 13:10 a 13:25

Q1 Moto2: 13:40 a 13:55

Q2 Moto2: 14:05 a 14:20

Carrera Sprint MotoGP: 15:00 a 15:45 (12 vueltas)

Domingo 7 de septiembre (carreras principales)