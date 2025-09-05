Ingresar
Arranca la novena fecha de la Liga Santiagueña: tres partidos para abrir la jornada

Este viernes se pone en marcha la fecha 9 del Torneo Apertura 2025. La acción seguirá el domingo con seis partidos en simultáneo y cerrará el martes.

Hoy 10:10

La Liga Santiagueña de Fútbol entra en la recta decisiva del Torneo Apertura 2025 y este viernes comienza a disputarse la novena fecha con tres compromisos atractivos. A las 15.30, Banfield recibe a Yanda a puertas cerradas por la Zona A. Más tarde, a las 16.00, Vélez de San Ramón se enfrenta a Instituto Santiago con público local por la Zona B. La jornada inicial se cerrará a las 22.00, cuando Central Argentino reciba a Mitre en un duelo clave por la parte baja de la tabla.

  • 15.30: Banfield vs. Yanda (a puertas cerradas) – Zona A
  • 16.00: Vélez de San Ramón vs. Instituto Santiago (público local) – Zona B
  • 22.00: Central Argentino vs. Mitre (público local) – Zona B

El domingo será el turno de seis encuentros en simultáneo a las 16.00:

  • Güemes vs. Independiente de Fernández (en cancha de Estudiantes, a puertas cerradas) – Zona B
  • Sportivo Fernández vs. Unión Santiago (público local) – Zona A
  • Atlético Forres vs. Estudiantes (público local) – Zona A
  • Independiente de Beltrán vs. Villa Unión (público local) – Zona A
  • Agua y Energía vs. Unión de Beltrán (público local) – Zona B
  • Comercio vs. Defensores de Forres (público local) – Zona B

El capítulo se cerrará el martes 9 a las 16.00 con Sarmiento vs. Central Córdoba en La Banda, también con público local.

Cabe destacar que los partidos de Reserva en todos los casos comenzarán dos horas antes.

Posiciones

Zona A: Unión Santiago 18; Sportivo Fernández 16; Villa Unión 14; Central Córdoba 12; Estudiantes 11; Sarmiento 11; Independiente de Beltrán 10; Atlético Forres 10; Yanda 4; Banfield 3.

Zona B: Comercio 20; Vélez 17; Unión de Beltrán 16; Instituto Santiago 12; Independiente de Fernández 12; Agua y Energía 9; Mitre 7; Central Argentino 7; Güemes 5; Defensores de Forres 3.

