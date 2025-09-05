Arranca la novena fecha de la Liga Santiagueña: tres partidos para abrir la jornada

Este viernes se pone en marcha la fecha 9 del Torneo Apertura 2025. La acción seguirá el domingo con seis partidos en simultáneo y cerrará el martes.
La Liga Santiagueña de Fútbol entra en la recta decisiva del Torneo Apertura 2025 y este viernes comienza a disputarse la novena fecha con tres compromisos atractivos. A las 15.30, Banfield recibe a Yanda a puertas cerradas por la Zona A. Más tarde, a las 16.00, Vélez de San Ramón se enfrenta a Instituto Santiago con público local por la Zona B. La jornada inicial se cerrará a las 22.00, cuando Central Argentino reciba a Mitre en un duelo clave por la parte baja de la tabla.
El domingo será el turno de seis encuentros en simultáneo a las 16.00:
El capítulo se cerrará el martes 9 a las 16.00 con Sarmiento vs. Central Córdoba en La Banda, también con público local.
Cabe destacar que los partidos de Reserva en todos los casos comenzarán dos horas antes.
Zona A: Unión Santiago 18; Sportivo Fernández 16; Villa Unión 14; Central Córdoba 12; Estudiantes 11; Sarmiento 11; Independiente de Beltrán 10; Atlético Forres 10; Yanda 4; Banfield 3.
Zona B: Comercio 20; Vélez 17; Unión de Beltrán 16; Instituto Santiago 12; Independiente de Fernández 12; Agua y Energía 9; Mitre 7; Central Argentino 7; Güemes 5; Defensores de Forres 3.