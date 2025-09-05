Central Córdoba enfrenta a Vélez por la Supercopa Argentina con la ilusión de volver a gritar campeón

El Ferro define el título con el Fortín desde las 16 en el estadio “Gigante de Arroyito” de Rosario Central.

Hoy 08:59

Con la ilusión intacta y el sueño de volver a gritar campeón en la máxima división del fútbol argentino, Central Córdoba se enfrenta este sábado a Vélez en la gran final de la Supercopa Argentina. El partido se jugará desde las 16 en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central y será televisado por Radio Panorama y ESPN.

El Ferro sueña en grande

El Ferroviario, dirigido por Omar De Felippe, llega con un envión anímico importante: acumula dos victorias consecutivas en la Copa de la Liga (3-0 ante Belgrano en Córdoba y 2-0 frente a Estudiantes). Además, se mantiene invicto y segundo en su zona, lo que refleja el gran presente del equipo.

Central Córdoba buscará sumar su segunda estrella oficial, después de haber conquistado la Copa Argentina 2024, justamente ante el mismo rival que tendrá enfrente en Rosario. “Queremos ganar esta final. Me gusta que mi equipo compita”, afirmó De Felippe en la previa, dejando en claro la ambición con la que llega el plantel.

El rival y la revancha

Del otro lado estará Vélez, campeón de la Liga Profesional 2024 y uno de los equipos más sólidos del semestre. El conjunto de Guillermo Barros Schelotto atraviesa un momento destacado: lleva cuatro victorias al hilo, es cuartofinalista de la Copa Libertadores y ya levantó un título este año (la Supercopa Internacional).

El Fortín intentará quedarse con su 19° campeonato oficial y el segundo en esta competencia, que ya ganó en 2013. Sin embargo, el antecedente inmediato le sonríe al Ferroviario, que se quedó con la Copa Argentina al vencer a los de Liniers y ahora quiere repetir la historia.

Posibles formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Matías Vera, Iván Gómez, José Florentín; Matías Godoy y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza o Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo; Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Detalles del partido

• Hora: 16.00

• Árbitro: Facundo Tello

• VAR: Nicolás Lamolina

• TV: ESPN

• Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario Central)