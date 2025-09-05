Central Córdoba fue protagonista, pero pagó caro sus errores y cayó ante Vélez en la final de la Supercopa Argentina

El Ferro dominó gran parte del partido ante el Fortín, que aprovechó dos pelotas paradas para imponerse por 2-0 en Rosario y quedarse con un nuevo título. Jano Gordon fue el goleador de la tarde.

Hoy 18:31

Central Córdoba perdió por 2-0 frente a Vélez en la final de la Supercopa Argentina, disputada en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario. El Ferroviario fue protagonista y generó situaciones claras, pero el Fortín golpeó en los momentos justos y se quedó con el título.

El equipo santiagueño tuvo la chance más nítida en la primera etapa, cuando Matías Godoy estrelló su remate en el palo con el arco a disposición tras un centro pasado de Matías Perelló.

En el complemento, Omar De Felippe buscó variantes con los ingresos de Iván Pillud y Juan Pablo Pignani, pero apenas a los 4 minutos llegó el golpe inesperado: tras un centro perfecto de tiro libre del santiagueño Maher Carrizo, el delantero Jano Gordon conectó de cabeza para el 1-0.

Central Córdoba mantuvo su iniciativa, aunque sin claridad en los últimos metros. Vélez, con una efectividad letal, volvió a repetir la fórmula en el cierre del encuentro: otro centro de Carrizo y nuevamente Gordon de cabeza sellaron el 2-0 definitivo, que significó el título número 19 en la historia del Fortín.

El Ferroviario se va de Rosario con la desazón de haber dominado gran parte del partido, pero sin lograr coronar. La derrota también significó la revancha de Vélez, que cayó ante los de De Felippe en la final de la Copa Argentina 2024.

Ahora, Central Córdoba deberá dar vuelta la página y enfocarse en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, donde visitará a Deportivo Riestra el próximo viernes desde las 14.30.