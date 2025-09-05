Cómo sigue Russo: la decisión que tomaron los médicos por la infección urinaria que lo mantiene internado

El DT de Boca permanece en observación en la clínica Fleni y no recibirá el alta hasta que supere totalmente el cuadro.

Hoy 16:35

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, permanece internado en la clínica Fleni de Belgrano a raíz de una infección urinaria detectada el martes durante unos chequeos de rutina. Los médicos tomaron una decisión firme: no recibirá el alta hasta que esté plenamente recuperado.

La postura del cuerpo médico descarta un tratamiento ambulatorio. Consideran que la medicación por suero es la vía más eficaz para resolver el problema en su organismo. Por ahora, no hay fecha para su regreso a casa y todo dependerá de cómo evolucione en las próximas horas.

Un cuadro que requiere atención intensiva

Russo ya pasó su tercera noche internado y seguirá en observación hasta que la infección desaparezca por completo. Los doctores mantienen un esquema con suero, hidratación y antibióticos, luego de que los cultivos revelaran la presencia de una bacteria resistente que requiere tratamiento especial.

Desde su entorno afirman que el DT de 69 años se encuentra de buen ánimo, aunque insiste en volver a su casa para retomar el mando del plantel. Sin embargo, los médicos fueron claros: hasta que la infección no ceda, no podrá dejar la clínica.

En los últimos días, Russo recibió la visita de su hijo Ignacio, delantero de Tigre, y de su ayudante de campo Claudio Úbeda, quien se acercó a acompañarlo en la internación.

El Sifón al frente del plantel

Mientras tanto, Úbeda quedó a cargo de los entrenamientos de la semana, a la espera de que Russo pueda reincorporarse en la previa del partido frente a Rosario Central, el domingo 14 en Arroyito. En su tarea, el Sifón se complementa con Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz, integrantes del cuerpo técnico xeneize.

Boca en silencio

Por el momento, Boca Juniors no emitió ningún comunicado oficial sobre la salud de su entrenador. El club sigue de cerca cada detalle de la internación, pero eligió mantener el silencio tanto en redes sociales como en los canales institucionales.

La situación se da después de que en las últimas presentaciones se lo viera a Russo visiblemente desmejorado, sentado y sin dar indicaciones durante los partidos. En el club esperan que esta internación le permita recuperarse plenamente y regresar lo antes posible al banco de suplentes.