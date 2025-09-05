Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y volvió la tranquilidad en Boca

El entrenador estuvo internado en el instituto Fleni toda la semana por una infección urinaria. El lunes debe regresar para continuar con chequeos médicos.

Hoy 19:13

El director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, recibió el alta médica y abandonó la clínica Fleni este viernes por la tarde, tras permanecer internado durante toda la semana por una infección urinaria.

Según informaron desde el entorno del entrenador, Russo, de 69 años, siempre se mantuvo de buen ánimo y con ganas de regresar a su hogar. Sin embargo, debido a la bacteria encontrada y la necesidad de un tratamiento intensivo, los médicos descartaron inicialmente la opción de atención ambulatoria, manteniéndolo bajo observación en el sanatorio.

Durante su internación, Russo recibió la visita de su hijo Ignacio, delantero de Tigre, y de Claudio Úbeda, su ayudante de campo, quien se encargó de dirigir los entrenamientos de Boca durante su ausencia. Desde el club aseguraron que acompañaron todos los detalles de su tratamiento, aunque no emitieron comunicados oficiales sobre su estado de salud.

El entrenador deberá regresar al Fleni el próximo lunes para realizar chequeos de control tras la infección. Aún no se confirmó cuándo podrá retomar la dirección de los entrenamientos del equipo, que se prepara para visitar a Rosario Central el domingo 14 de septiembre por la fecha del Torneo Clausura.