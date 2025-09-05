Fernando Juárez palpitó la final ante Vélez: “Sabemos lo que significa para el club y la provincia”

El volante de Central Córdoba habló en la previa del choque de este sábado ante el Fortín que definirá al campeón de la Supercopa Argentina.

Hoy 18:26

El mediocampista de Central Córdoba, Fernando Juárez, se mostró ilusionado de cara a la final de la Supercopa Argentina que su equipo disputará este sábado ante Vélez Sarsfield en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El santiagueño, de 27 años, disputará su segunda final en poco más de dos meses, luego de haberse consagrado campeón con Platense en la Copa de la Liga 2024. “Sabemos lo que significa para el club y para la provincia. La gente también está muy ansiosa. Estamos muy bien, nos sentimos muy cómodos y esperemos que sea una gran final”, expresó Juárez en la previa.

El mediocampista destacó además el valor personal que tiene este partido: “Son dos finales en muy poquito tiempo. Muy contento y feliz que en este caso sea para un club de mi provincia, me encantaría poder festejarlo con todos”.

En cuanto al análisis futbolístico, Juárez señaló: “Nosotros estamos en un muy buen momento. Ellos muy bien también, fueron de menos a más. Muy progresivos ellos y hoy se encuentran en un alto nivel. Será un partido muy atractivo, muy peleado y espero que sea para nuestro lado”.

Finalmente, el fernandense subrayó la identidad del Ferroviario: “Nos caracterizamos por ser ordenados y estar muy bien paraditos. Iremos con nuestro estilo, con nuestro juego. Es lo que mejor sabemos hacer. Lo tomo como una gran responsabilidad”.

Central Córdoba y Vélez se enfrentarán este sábado desde las 16 horas, en busca de un nuevo título oficial en el fútbol argentino.