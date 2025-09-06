Franco Colapinto quedó afuera en Q1 y largará 18º en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

El argentino fue el mejor del equipo de Enstone y partirá este domingo por delante de su compañero, el francés Pierre Gasly. La "pole" se la llevó Max Verstappen con récord.

Hoy 12:15

La prestación del Alpine A525 no le permitió a Franco Colapinto superar el primer corte clasificatorio del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se llevó a cabo en el veloz autódromo de Monza, en donde quedó ubicado 18° en la sesión tras marcar 1m19s992 en la pista de 5.793 metros.

El piloto argentino completó un total de nueve giros, utilizando tres juegos de neumáticos de compuesto blando nuevos, y obteniendo su mejor paso en el cierre de la tanda de 18 minutos, en donde quedó por delante de su compañero Pierre Gasly, a quien superó por 11 milésimas, y como ocurrió en la última práctica.

Ambas unidades del equipo de Enstone partirán en ese orden -18° y 19°- respectivamente, de no mediar cambios de última hora y que alteren la formación de la grilla para la carrera de este domingo a la hora 10:00 de nuestro país.

La actividad continuará el domingo, la carrera principal se pondrá en marcha a las 10:00. Toda la acción del Gran Premio de Italia podrá verse en vivo a través de Disney+ Premium.

Cómo le fue a Colapinto en la tercera práctica

Enfocado en evolucionar con el Alpine A525, Franco Colapinto fue intentando encontrar la configuración más óptima para recorrer los 5.793 metros del circuito de Monza y obtener el máximo potencial de su auto para la clasificación y carrera del Gran Premio de Italia, que se disputará este domingo desde la hora 10:00 de nuestro país.

Para ello, el piloto argentino fue trabajando durante la última práctica, en donde completó más de veinte (20) vueltas, primero con un juego de neumáticos de compuesto duro (14 giros), y sobre los últimos minutos con los blandos (8 rondas), con los cuales marcó su mejor tiempo en 1m20s034 y con ello quedó a 0s703 del McLaren de Lando Norris.

Además, Colapinto consiguió ubicarse por delante de su compañero Pierre Gasly (quien renovó en las últimas horas con Alpine F1 Team hasta 2028); el francés quedó 18° a 213/1000 del pilarense, empatando su tiempo con el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica a las 07:30 y la clasificación a las 11:00 (hora argentina).