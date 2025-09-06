Los Pumas dieron pelea pero cayeron en un final infartante ante Australia

El seleccionado argentino perdió ante los Wallabies por 28-24 con un try en tiempo cumplido en el marco de la tercera fecha del Rugby Championship.

Hoy 04:30

Por la tercera fecha del Rugby Championship 2025, Los Pumas no pudieron sostener la ventaja y cayeron 28-24 frente a Australia en Townsville, en un duelo vibrante que se definió en los últimos minutos. El equipo de Felipe Contepomi tuvo un primer tiempo de altísimo nivel, pero los Wallabies aprovecharon sus oportunidades en el complemento para dar vuelta la historia.

El arranque fue todo argentino. Santiago Carreras sumó con dos penales (uno desde larga distancia) y abrió el marcador 6-0. A los 23 minutos, Nic White apoyó el primer try australiano, pero la respuesta albiceleste no tardó: tras una gran combinación entre Gonzalo García, Santiago Chocobares y Juan Cruz Mallía, Bautista Delguy llegó al ingoal para el 11-7 parcial. Poco después, otra acción colectiva terminó en try de Mateo Carreras, más un penal de Carreras para irse al descanso 21-7 arriba.

En el complemento, la historia cambió. Joseph-Aukuso Suaalii apoyó dos veces y puso a los locales en partido, en medio de un trámite que se complicó aún más con la amonestación a Mateo Carreras. A falta de dos minutos, Mallía acertó un penal clave que parecía darle la victoria a Los Pumas, pero sobre el cierre, el ingresado Angus Bell apoyó el try decisivo para decretar el 28-24 final.

El seleccionado argentino dejó escapar un triunfo que parecía encaminado en el primer tiempo, mientras que Australia celebró un éxito trabajado de la mano de Joe Schmidt. En la próxima fecha, Los Pumas buscarán revancha para volver a sumar en el campeonato.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

AUSTRALIA (28): 1. Tom Robertson, 2. Billy Pollard, 3. Taniela Tupou, 4. Nick Frost, 5. Tom Hooper , 6. Rob Valetini , 7. Fraser McReight, 8. Harry Wilson (c) , 9. Nic White, 10. Tom Lynagh, 11. Corey Toole, 12. Len Ikitau, 13. Joseph-Aukuso Suaalii , 14. Max Jorgensen, 15. Andrew Kellaway

Cambios: ST: 0’ Angus Bell y Zane Nonggorr por Tom Robertson y Taniela Tupou, 7’ Tate McDermott por Nic White, 18’ James O’Connor por Tom Lynagh, 19’ Brandon Paenga-Amosa por Billy Pollard, 21’ Carlo Tizzano por Rob Valetini y Jeremy Williams por Nick Frost Entrenador: Joe Schmidt

LOS PUMAS (24): 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Joel Sclavi, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Pablo Matera, 9- Gonzalo García, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía.

Cambios: ST: 9’ Guido Petti por Franco Molina, Francisco Coria Marchetti por Joel Sclavi, Joaquín Oviedo por Pablo Matera y Benjamín Elizalde por Lucio Cinti, 22’ Boris Wenger por Mayco Vivas, 24’ Agustín Moyano por Gonzalo García, 34’ Ignacio Ruíz por Julián Montoya y Gerónimo Prisciantelli por Santiago Carreras. Entrenador: Felipe Contepomi

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 5’ Penal convertido por Santiago Carreras (LP), 12’ Penal convertido por Santiago Carreras (LP), 23’ Try de Nic White convertido por Tom Lynagh (Au), 29’ Try de Bautista Delguy (LP), 33’ Try de Mateo Carreras convertido por Santiago Carreras (LP), 36’ Penal convertido por Santiago Carreras (LP)

Resultado Parcial: Australia 7-21 Los Pumas

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 6’ Try de Joseph-Aukuso Suaalii convertido por Tom Lynagh (AU), 23’ Try de Joseph-Aukuso Suaalii convertido por James O’Connor (AU), 39’ Penal convertido por Juan Cruz Mallia (LP), 44’ Try de Angus Bell convertido por James O’Connor (AU)

Resultado Final: Australia 28-24 Los Pumas

Amonestados: ST’ 22’ Mateo Carreras (LP)

Cancha: Queensland Country Bank Stadium

Árbitro: Paul Williams