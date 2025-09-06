Martín Etchevers fue reelegido presidente de Adepa y Gustavo Ick está al frente de la Comisión de Asuntos Internacionales

El Lic. Gustavo Ick es presidente del Directorio y director editorial del diario El Liberal. En Puerto Madryn se constituyó el nuevo Consejo Ejecutivo de ADEPA.

05/09/2025

En la ciudad de Puerto Madryn, se realizó el cierre de la 63ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), donde se procedió a la elección del Consejo Ejecutivo que tendrá a su cargo la conducción de la entidad por el período 2025-2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la oportunidad fue reelegido presidente el representante del diario Clarín, Martín Etchevers, mientras que los miembros de la prestigiosa institución votaron por unanimidad la continuidad del Licenciado Gustavo Ick, presidente del Directorio y director editorial del diario EL LIBERAL, al frente de la estratégica Comisión de Asuntos Internacionales de Adepa.

Lo acompañarán como vicepresidente, Ignacio Fidanza de La Política Online, Buenos Aires.

El listado completo de las nuevas autoridades del Consejo Ejecutivo de Adepa por el período 2025 – 2026 es el siguiente:

Presidente: Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires)

Vicepresidente 1º: Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan)

Vicepresidente 2º: Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires)

Secretaria General: Ana Tronfi (ADNSUR, Comodoro Rivadavia)

Secretario de Organización: Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta)

Secretario de Relaciones Institucionales: Agustino Fontevecchia (Perfil, Buenos Aires)

Secretario de Actas: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)

Tesorero: Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes)

Protesorero: Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas)

Vocales titulares

1º José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)

2º Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)

3ª Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)

4º Carlos Azzariti (Página 12, Buenos Aires)

5ª Héctor Lebensohn (Democracia, Junín)

6º Juan A. Boglione (Nueva Rioja, La Rioja)

Vocales suplentes

1º Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca)

2º Federico Torres (Río Negro, Gral. Roca)

3º Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe)

4º Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)

5º Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)

6ª Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)

Comisión de Relaciones Internacionales

Presidente: Gustavo Ick (EL LIBERAL, Santiago del Estero)

Vicepresidente: Ignacio Fidanza (La Política Online, Buenos Aires)

La Comisión de Libertad de Prensa e Información, será presidida por Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán); Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones, presidente: Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires); Comité Estratégico, presidente: Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea).

Comisión de Premios "Federico C. Massot"

Presidente: José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)

Comisión de Capacitación Multiplataforma

Presidente: Carlos Jornet (La Voz del Interior, Córdoba)

Comisión de Desarrollo Digital

Presidente: Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)

Vicepresidenta: Ana Ortíz (Infocielo, La Plata)

Comisión de Desarrollo de Medios Locales

Presidente: Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos)

Vicepresidenta: Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos)

Comisión de Marcas de Verdad

Presidente: Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)

Comisión de Diversidad

Presidenta: Bárbara Read (La Mañana, Formosa)

Comisión de Propiedad Intelectual

Presidente: Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)

Vicepresidente: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)

Comisión de Socios

Presidente: Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)

Secretario: Emilio Magnaghi (Ciudadano News, Mendoza)

Comisión de Difusión

Presidente: Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Río Gallegos)

Comisión Revisora de Cuentas

Titulares: Miguel Gaíta, Sergio Ducca, y Diego Garazzi

Suplente: Cecilia Gargatagli