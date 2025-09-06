El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 6 de septiembre: anticipan cielo despejado y una máxima de 20°

Según el Servicio Meteorológico Nacional, los santiagueños tendremos un sábado espectacular, ideal para realizar actividades al aire libre.

Hoy 05:40

Con un fresco amanecer, el termómetro marcó 11,8° a las cinco de la mañana, se espera una jornada agradable en todo el territorio de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su página web, el cielo se mantendrá despejado durante gran parte del día, la máxima trepará hasta los 20 grados y los vientos soplarán con moderada intensidad, principalmente del sector este, rotando al noreste en determinados momentos del día.

La probabilidad e chaparrones está descartada para esta jornada y las venideras, por lo que se esperan días verdaderamente primaverales.

En el pronóstico extendido puede apreciarse cómo los registros irán en alza: para el domingo se espera una máxima de 20 grados, mientras que para el lunes y martes el termómetro podría escalar hasta los 26 grados.