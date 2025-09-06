El Ejército israelí pidió la evacuación de Ciudad de Gaza por la ofensiva terrestre

Las Fuerzas de Defensa instaron a la población a desplazarse hacia el sur. La ONU estima que en esa zona vive cerca de un millón de personas.

Hoy 08:40

El Ejército israelí instó este sábado a los habitantes de Ciudad de Gaza a evacuar hacia una “zona humanitaria” en el sur, previo a la ofensiva terrestre anunciada para tomar la localidad, la más poblada del territorio palestino.

El coronel Avichay Adraee, portavoz en lengua árabe del ejército israelí, hizo el llamado a evacuar a través de redes sociales.

La ONU estima que en esta zona viven cerca de un millón de personas y advirtió sobre un “desastre” si la ofensiva se amplía.

El Ejército israelí, que afirma controlar el 75% de la Franja de Gaza y el 40% de la ciudad, sostiene que busca tomar la localidad para acabar con el grupo terrorista Hamas y liberar a los rehenes.

El llamado a evacuar siguió a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó el viernes que Estados Unidos mantiene conversaciones “muy profundas” con Hamas, organización responsable del ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel que derivó en la guerra.

“Les dijimos: ‘Déjenlos salir a todos ahora mismo, déjenlos salir a todos, y sucederán cosas mucho mejores para ellos’”, expresó Trump ante la prensa.

Trump agregó que es posible que parte de los rehenes haya “muerto recientemente”.

El Ejército israelí calcula que 25 de los 47 cautivos que permanecen en Gaza —de los 251 secuestrados el 7 de octubre— han muerto.

El movimiento islamista palestino aceptó en agosto una propuesta de alto el fuego para liberar rehenes en etapas, con mediación de Egipto, Estados Unidos y Qatar.

El gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, exige a Hamas el desarme y asegura que pretende recuperar el control de la seguridad de la Franja de Gaza.

“Zona humanitaria”

El portavoz del Ejército señaló que, para “facilitar la evacuación de los habitantes de la ciudad”, un área en Al Mawasi, al sur, fue declarada “zona humanitaria”.

De acuerdo con el Ejército, esta zona cuenta con “infraestructuras humanitarias esenciales” y dispone de “alimentos, tiendas de campaña, medicinas y equipos médicos”.

Este viernes, Israel aumentó sus operaciones en Ciudad de Gaza, bombardeando un edificio en el centro, derrumbado tras un aviso de evacuación.

Según el Ejército, Hamas instaló allí “infraestructuras” para “preparar y llevar a cabo ataques” contra Israel.

La Defensa Civil del territorio, donde Hamas asumió el poder en 2007, informó que 42 personas murieron el viernes por bombardeos o disparos israelíes, la mitad en Ciudad de Gaza.

El ataque del 7 de octubre dejó 1.219 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según un conteo de la agencia de noticias AFP basado en datos oficiales.

Las represalias israelíes han provocado al menos 64.300 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamas, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.