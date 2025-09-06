Rugby Championship 2025: así quedó la tabla tras la derrota de Los Pumas ante Australia

El seleccionado argentino cayó 28-24 en la última jugada frente a los Wallabies en Townsville, pero sumó punto bonus defensivo. Ahora, el equipo de Felipe Contepomi piensa en la revancha del próximo sábado en Sydney. Detalles en la nota.

Hoy 09:55

En un final dramático en el Queensland Country Bank Stadium, Los Pumas sufrieron una dolorosa derrota 28-24 ante Australia por la tercera fecha del Rugby Championship 2025. El conjunto dirigido por Felipe Contepomi estuvo gran parte del partido al frente en el marcador gracias a la efectividad de Santiago Carreras a los palos y los tries de Bautista Delguy y Mateo Carreras. Sin embargo, un try de Angus Bell en la última jugada selló la remontada de los Wallabies.

A pesar de la caída, Argentina rescató un punto bonus defensivo gracias a la ajustada diferencia, que le permite mantenerse en la pelea por la segunda posición. Con este resultado, los Pumas acumulan 5 puntos en tres presentaciones y se enfocan ahora en la revancha del sábado 13 de septiembre, cuando vuelvan a enfrentar a Australia en el Sydney Football Stadium desde la 1:00 de la madrugada (hora argentina).

La jornada se completó con el triunfo de Nueva Zelanda sobre Sudáfrica por 24-17 en el Eden Park de Auckland, resultado que deja a los All Blacks como líderes en soledad del certamen. Por su parte, los australianos sumaron su segunda victoria en el torneo y se consolidan en el segundo puesto

EL FIXTURE DE LOS PUMAS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP 2025

• Fecha 1: 24-41 vs. Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina)

• Fecha 2: 29-23 vs. Nueva Zelanda en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires (Argentina)

• Fecha 3: 24-28 vs. Australia en el North Queensland Stadium de Queensland (Australia)

• Fecha 4: vs. Australia (sábado 13/9, 01.00) en el Allianz Stadium de Sydney (Australia)

• Fecha 5: vs Sudáfrica (sábado 27/9, 12.10) en el Kings Park Stadium de Durban (Sudáfrica)

• Fecha 6: vs Sudáfrica (sábado 4/10, 10.00) en el Twickenham Stadium de Londres (Inglaterra).