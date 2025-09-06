Rugby Championship 2025: así quedó la tabla tras la derrota de Los Pumas ante Australia

El seleccionado argentino cayó 28-24 en la última jugada frente a los Wallabies en Townsville, pero sumó punto bonus defensivo. Ahora, el equipo de Felipe Contepomi piensa en la revancha del próximo sábado en Sydney. Detalles en la nota.
En un final dramático en el Queensland Country Bank Stadium, Los Pumas sufrieron una dolorosa derrota 28-24 ante Australia por la tercera fecha del Rugby Championship 2025. El conjunto dirigido por Felipe Contepomi estuvo gran parte del partido al frente en el marcador gracias a la efectividad de Santiago Carreras a los palos y los tries de Bautista Delguy y Mateo Carreras. Sin embargo, un try de Angus Bell en la última jugada selló la remontada de los Wallabies.
A pesar de la caída, Argentina rescató un punto bonus defensivo gracias a la ajustada diferencia, que le permite mantenerse en la pelea por la segunda posición. Con este resultado, los Pumas acumulan 5 puntos en tres presentaciones y se enfocan ahora en la revancha del sábado 13 de septiembre, cuando vuelvan a enfrentar a Australia en el Sydney Football Stadium desde la 1:00 de la madrugada (hora argentina).
La jornada se completó con el triunfo de Nueva Zelanda sobre Sudáfrica por 24-17 en el Eden Park de Auckland, resultado que deja a los All Blacks como líderes en soledad del certamen. Por su parte, los australianos sumaron su segunda victoria en el torneo y se consolidan en el segundo puesto
• Fecha 1: 24-41 vs. Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina)
• Fecha 2: 29-23 vs. Nueva Zelanda en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires (Argentina)
• Fecha 3: 24-28 vs. Australia en el North Queensland Stadium de Queensland (Australia)
• Fecha 4: vs. Australia (sábado 13/9, 01.00) en el Allianz Stadium de Sydney (Australia)
• Fecha 5: vs Sudáfrica (sábado 27/9, 12.10) en el Kings Park Stadium de Durban (Sudáfrica)
• Fecha 6: vs Sudáfrica (sábado 4/10, 10.00) en el Twickenham Stadium de Londres (Inglaterra).