Marc Márquez aprovechó la caída de Álex y se llevó el Sprint catalán

El de Cervera tomó el liderazgo de la carrera a poco para el cierre y llegó a su decimocuarto triunfo en carreras cortas sobre quince posibles. Además, Ducati se consagró en el Campeonato de Constructores.

Hoy 11:30

Cuando parecía que Álex Márquez (Ducati) se encaminaba a cortar la racha de siete victorias consecutivas en competencias Sprint de su hermano Marc Márquez (Ducati), una caída a falta de sólo cuatro vueltas para el cierre dejó fuera de toda pelea a quien había hecho la «pole position» unas horas antes y largaba adelante la disputa.

Golpe de escena que cambió todo, y le dio el primer puesto al séxtuple campeón mundial de MotoGP. Luego, dominó sin problemas hasta el banderazo a cuadros que le da nada menos que el triunfo número 14 sobre quince posibles al de Cervera. Una estadística fenomenal y que le permite, además, sumar otros doce puntos en busca de la séptima corona en el Mundial de Motociclismo.

Fueron doce vueltas intensas en Barcelona. Minutos antes de la caída de Álex Márquez, Fermín Aldeguer (Ducati) y Marco Bezzecchi (Aprilia) también fueron al piso, terminando rápidamente su participación en la carrera corta. Jornada difícil para el equipo oficial Aprilia, considerando los abandonos de Jorge Martín y Lorenzo Savadori.

Y panorama opuesto para Ducati, marca que con el triunfo de Marc Márquez se consagra campeón del certamen de Contructores de MotoGP. Se trata del sexto título consecutivo para la insignia italiana, que además de haber ganado los quince Sprint, dominó en doce de los catorce Grandes Premios disputados hasta el momento.