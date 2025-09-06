Moto3: Perrone y Morelli clasificaron en Cataluña

Valentín se ubicó decimoquinto en el segundo corte de clasificación mientras que Marco quedó en Q1 y largará 22° la competencia final.

Hoy 11:48

Doble representación argentina en la clasificación de Moto3 en el circuito de Barcelona, Cataluña. Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (Honda) se ubicaron 15° y 22° respectivamente, y largarán desde la quinta y octava fila la competencia el domingo a partir de las 6 hs. de Argentina.

Con un tiempo de 1m47s908, Perrone quedó a 1s031 del poleman David Almansa (Honda), quien obtuvo la «pole position» luego de dominar el segundo corte clasificatorio con un registro de 1m46s877. Por su parte, Morelli -que ya había tenido una incursión esta temporada en Brno y desde este fin de semana está corriendo a tiempo completo- quedó en el primer corte, con una mejor pasada de 1m49s085.