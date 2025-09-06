Rosario se tiñó de negro y blanco: los hinchas de Central Córdoba coparon el Gigante de Arroyito

Los hinchas de Central Córdoba marcaron presencia en el Gigante de Arroyito. Banderas, cánticos y una ciudad revolucionada por la ilusión ferroviaria.

Hoy 10:58

Rosario vive una auténtica fiesta ferroviaria. Los hinchas de Central Córdoba coparon el estadio Gigante de Arroyito, donde el equipo dirigido por Omar De Felippe enfrenta a Vélez Sarsfield en busca de un nuevo título histórico.

Desde temprano, los alrededores del estadio se llenaron de banderas, bombos, camisetas y cánticos que retumban en cada esquina. La marea de simpatizantes santiagueños llegó con la ilusión intacta y la esperanza de ver al Ferroviario gritar campeón en la máxima división del fútbol argentino.