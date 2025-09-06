Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 SEP 2025 | 22º
X
Somos Deporte

Rosario se tiñó de negro y blanco: los hinchas de Central Córdoba coparon el Gigante de Arroyito

Los hinchas de Central Córdoba marcaron presencia en el Gigante de Arroyito. Banderas, cánticos y una ciudad revolucionada por la ilusión ferroviaria.

Hoy 10:58

Rosario vive una auténtica fiesta ferroviaria. Los hinchas de Central Córdoba coparon el estadio Gigante de Arroyito, donde el equipo dirigido por Omar De Felippe enfrenta a Vélez Sarsfield en busca de un nuevo título histórico.

Desde temprano, los alrededores del estadio se llenaron de banderas, bombos, camisetas y cánticos que retumban en cada esquina. La marea de simpatizantes santiagueños llegó con la ilusión intacta y la esperanza de ver al Ferroviario gritar campeón en la máxima división del fútbol argentino.

TEMAS Supercopa Argentina Club Atlético Vélez de San Ramón Club Atlético Central Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: Central Córdoba enfrenta a Vélez por la Supercopa Argentina con la ilusión de volver a gritar campeón
  2. 2. Franco Colapinto quedó afuera en Q1 y largará 18º en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1
  3. 3. Güemes sufrió una dura derrota ante Atlanta y se complica en la lucha por la permanencia
  4. 4. Nelson Castro sobre la salud de Javier Milei: “El Presidente tiene un problema psíquico importante”
  5. 5. Estudiante santiagueño representará a la provincia en la Olimpiada Nacional de Física
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT