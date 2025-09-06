Rosario se tiñó de negro y blanco: los hinchas de Central Córdoba coparon el Gigante de Arroyito

Los hinchas de Central Córdoba marcaron presencia en el Gigante de Arroyito. Banderas, cánticos y una ciudad revolucionada por la ilusión ferroviaria.
Rosario vive una auténtica fiesta ferroviaria. Los hinchas de Central Córdoba coparon el estadio Gigante de Arroyito, donde el equipo dirigido por Omar De Felippe enfrenta a Vélez Sarsfield en busca de un nuevo título histórico.
Desde temprano, los alrededores del estadio se llenaron de banderas, bombos, camisetas y cánticos que retumban en cada esquina. La marea de simpatizantes santiagueños llegó con la ilusión intacta y la esperanza de ver al Ferroviario gritar campeón en la máxima división del fútbol argentino.