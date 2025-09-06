Ingresar
Todo Central Córdoba reclamó penal: ¿era mano de Magallán dentro del área?

La polémica jugada sucedió antes de los cinco minutos de la final de la Supercopa Argentina entre el Ferro y Vélez. Mirá el video.

Hoy 17:06

Matías Perelló desbordó a los cuatro minutos de juego y sacó un centro que dio en la mano del defensor Lisandro Magallán

El árbitro Facundo Tello demoró unos segundos en reanudar el juego debido a la revisión del VAR, pero no hubo sanción de pena máxima a pesar del reclamo de todo Central Córdoba. Mirá el video.

