Iván Pillud, tras la derrota de Central Córdoba: “Hay que seguir por este camino y no bajar los brazos

El experimentado defensor expresó sus sensaciones luego de la caída ante Vélez por la Supercopa Argentina.

Hoy 20:39

Tras la derrota de Central Córdoba por 2-0 ante Vélez en la final de la Supercopa Argentina, disputada en el estadio Gigante de Arroyito, el experimentado defensor Iván Pillud analizó lo ocurrido y dejó un mensaje de orgullo hacia sus compañeros y la hinchada ferroviaria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Hicimos un gran partido, en el primer tiempo tuvimos muchas situaciones y cuando no las convertís en una final la pagás caro. Estoy orgulloso del equipo, lo vi muy dinámico. Después se abre con un gol de pelota parada y con la ansiedad de ir a buscar el empate te desordenás un poco; con el segundo gol se terminó el partido”, expresó Pillud en diálogo con Noticiero 7.

Te recomendamos: La bronca de Omar De Felippe: “El fútbol es así, hoy estuvimos a la altura pero no alcanzó”

El lateral, referente del Ferroviario, remarcó que la caída no debe desviar al plantel de sus próximos desafíos: “Hay que seguir por este camino y no bajar los brazos, debemos mirar lo que viene que es el torneo donde estamos muy bien. Jugamos de igual a igual ante un gran equipo, los muchachos corrieron y metieron con el corazón, pero ellos aprovecharon las chances que tuvieron y ganaron”.

Te recomendamos: Central Córdoba fue protagonista, pero pagó caro sus errores y cayó ante Vélez en la final de la Supercopa Argentina

Más allá de la bronca por haber quedado a las puertas de un nuevo título, Pillud destacó el acompañamiento de los hinchas: “A la gente siempre vamos a estar eternamente agradecidos. Es una gran hinchada, Central Córdoba es familia y eso me gusta. Nosotros tratamos de brindarnos al cien por cien para darles alegrías”.

El Ferroviario deberá ahora dar vuelta la página y enfocarse en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, donde viene cumpliendo una buena campaña y buscará volver a sumar visitando el viernes Deportivo Riestra.