Iván Pillud, tras la derrota de Central Córdoba: “Hay que seguir por este camino y no bajar los brazos

El experimentado defensor expresó sus sensaciones luego de la caída ante Vélez por la Supercopa Argentina.

Hoy 20:39
Iván Pillud Central Córdoba

Tras la derrota de Central Córdoba por 2-0 ante Vélez en la final de la Supercopa Argentina, disputada en el estadio Gigante de Arroyito, el experimentado defensor Iván Pillud analizó lo ocurrido y dejó un mensaje de orgullo hacia sus compañeros y la hinchada ferroviaria.

Hicimos un gran partido, en el primer tiempo tuvimos muchas situaciones y cuando no las convertís en una final la pagás caro. Estoy orgulloso del equipo, lo vi muy dinámico. Después se abre con un gol de pelota parada y con la ansiedad de ir a buscar el empate te desordenás un poco; con el segundo gol se terminó el partido”, expresó Pillud en diálogo con Noticiero 7.

El lateral, referente del Ferroviario, remarcó que la caída no debe desviar al plantel de sus próximos desafíos: “Hay que seguir por este camino y no bajar los brazos, debemos mirar lo que viene que es el torneo donde estamos muy bien. Jugamos de igual a igual ante un gran equipo, los muchachos corrieron y metieron con el corazón, pero ellos aprovecharon las chances que tuvieron y ganaron”.

Más allá de la bronca por haber quedado a las puertas de un nuevo título, Pillud destacó el acompañamiento de los hinchas: “A la gente siempre vamos a estar eternamente agradecidos. Es una gran hinchada, Central Córdoba es familia y eso me gusta. Nosotros tratamos de brindarnos al cien por cien para darles alegrías”.

El Ferroviario deberá ahora dar vuelta la página y enfocarse en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, donde viene cumpliendo una buena campaña y buscará volver a sumar visitando el viernes Deportivo Riestra.

