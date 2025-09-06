La bronca de Omar De Felippe: “El fútbol es así, hoy estuvimos a la altura pero no alcanzó”

El entrenador de Central Córdoba analizó la derrota de su equipo ante Vélez por la Supercopa Argentina.

Hoy 21:19

Tras la derrota de Central Córdoba por 2-0 ante Vélez en la final de la Supercopa Argentina, disputada en el estadio Gigante de Arroyito, el entrenador Omar De Felippe brindó una conferencia de prensa en la que analizó la actuación de su equipo, reconoció los errores y lanzó una fuerte reflexión sobre la diferencia de jerarquía con otros clubes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Primero quiero felicitar a Vélez, son justos ganadores. Dormimos en las pelotas paradas: no te puede hacer dos goles el mismo jugador cuando ya estaba predispuesto quién debía marcarlo. Te equivocás una vez, puede pasar, pero dos veces es muy difícil levantar el partido. El equipo hizo un buen partido, generamos muchas situaciones pero no concretamos, y eso se paga”, expresó el DT.

De Felippe también se mostró molesto por su expulsión: “Estoy caliente, me echa el árbitro por haber hecho una corrección a un jugador. Después dicen que nos ayudan… por eso hay que mirar los partidos”.

El técnico del Ferroviario remarcó la dificultad de competir contra equipos de mayor presupuesto: “Cuesta armar una estructura contra planteles con jerarquía. Nosotros necesitamos crear cinco o seis situaciones para convertir una, y ellos con una ya te lastiman. Esto se gana con goles, y a veces hay que salir a comprarlos; si no invertís, es muy complicado”.

Pese al resultado adverso, el entrenador valoró la competitividad de su equipo: “En el entretiempo cambiamos la forma de jugar y le sacamos la pelota a Vélez, pero nos mataron con la pelota parada. Fuimos competitivos, supimos neutralizar el partido y creamos situaciones claras que no convertimos. El fútbol es así, hoy estuvimos a la altura pero no alcanzó”.

De esta manera, Central Córdoba se va de Rosario con bronca por la final perdida, aunque con la sensación de haber competido de igual a igual y con el objetivo de enfocarse nuevamente en el Torneo Clausura de la Liga Profesional.