Murió Rosa Roisinblit, histórica referente de Abuelas de Plaza de Mayo, a los 106 años

Fue vicepresidenta de la organización y en el año 2000 logró reencontrarse con su nieto apropiado. Luchó por los derechos humanos hasta el final.

Hoy 22:00

Rosa Tarlovsky de Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo, murió este sábado a los 106 años. Su vida estuvo marcada por el compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, y su historia es un emblema de la lucha por los nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

“Rosita” —como la llamaban en la organización— nació en 1919 en Moisés Ville, Santa Fe, y se formó como obstetra en la Universidad Nacional del Litoral. Llegó a ocupar la jefatura de parteras en la Maternidad Escuela de Obstetricia de Rosario. Más tarde, se trasladó a Buenos Aires, donde se casó con Benjamín Roisinblit y formó su familia.

Su vínculo con Abuelas empezó con la desaparición de su hija Patricia y de su yerno, José Pérez Rojo, que fueron secuestrados el 6 de octubre de 1978 en Martínez. Ambos eran militantes de Montoneros.

Ese mismo día, la bebé de la pareja, Mariana Eva, de apenas un año, se quedó con sus abuelos paternos. Patricia estaba embarazada de ocho meses cuando fue trasladada a la ESMA, donde dio a luz en cautiverio a un niño que luego sería apropiado.

Ese nieto, nacido el 15 de noviembre de 1978, fue inscripto como hijo biológico de un agente civil de Inteligencia de la Fuerza Aérea y su esposa, con documentación falsificada.

Durante más de dos décadas, Rosa lo buscó incansablemente. En abril de 2000, gracias a una denuncia anónima y a las pruebas genéticas, pudo abrazar a Guillermo Pérez Roisinblit.

El caso fue un hito dentro de los juicios por delitos de lesa humanidad. Los apropiadores fueron condenados en 2005 y, años después, también dictaron penas contra los responsables del secuestro de Patricia y José.

Pese al hallazgo de su nieto, Rosa nunca dejó de reclamar por sus seres queridos. “Necesito saber quién se los llevó, a dónde se los llevaron, qué pasó con ellos”, repetía en cada entrevista.

En Abuelas, ejerció la vicepresidencia hasta 2021 y luego asumió como presidenta honoraria. Siempre insistió en que su compromiso iba más allá de lo personal: “No estaba en la búsqueda solo por Guillermo, sino por todos los nietos que faltan”.

La organización despidió a una de sus figuras más queridas con un comunicado en el que destacó “su enorme trabajo y trayectoria como referente de derechos humanos en el país y en el mundo”.

Con su partida, se va una voz clave de la memoria argentina, pero queda el legado de una mujer que transformó el dolor en una lucha colectiva.