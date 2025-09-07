Ingresar
El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 7 de septiembre: mayormente nublado y una máxima de 23°

Según el Servicio Meteorológico Nacional, los santiagueños tendremos un domingo con cielo cubierto y con vientos leves.

Hoy 06:33

Con una mínima de 6,6° a las seis de la mañana, se espera una jornada agradable en todo el territorio de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su página web, el cielo se mantendrá mayormente nublado durante todo el día, la máxima trepará hasta los 23 grados y los vientos soplarán a una máxima de 22km/h, principalmente del sector noreste.

Pronóstico extendido Pronóstico extendido

En el pronóstico extendido puede apreciarse cómo los registros irán en alza: para el lunes se espera una máxima de 26 grados, mientras que el miércoles el termómetro podría escalar hasta los 28 grados.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN

