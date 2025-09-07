CSKA Moscú se sumó al interés por Zenón e hizo una oferta: qué contestó Boca

El volante, relegado por Miguel Ángel Russo, está en la mira de varios clubes del exterior.

Hoy 00:12

El futuro de Kevin Zenón sigue en el centro de la escena en Boca Juniors. A la propuesta que semanas atrás había hecho el Olympiacos de Grecia, ahora se sumó el interés del CSKA Moscú, aunque nuevamente el Xeneize desestimó la oferta por considerarla insuficiente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mediocampista zurdo atraviesa un momento particular en el club. Desde el primer intento de Olympiacos, que ofreció 7 millones de dólares por el 80% del pase, Zenón manifestó su deseo de que la dirigencia escuche ofertas para emigrar a Europa. Sin embargo, esa postura no cayó bien y con el correr de los partidos fue perdiendo terreno en la consideración de Miguel Ángel Russo, al punto de no estar ni en el banco en los últimos encuentros ante Banfield y Aldosivi.

Su presencia en cancha se fue reduciendo: jugó media hora en el debut frente a Argentinos Juniors, ocho minutos contra Unión y apenas un cuarto de hora frente a Huracán, en la fecha 3 del Clausura. Desde entonces, no volvió a sumar minutos en la Liga Profesional. En Copa Argentina, solo disputó cinco minutos en la eliminación frente a Atlético Tucumán. Sus últimas titularidades fueron en el Mundial de Clubes, ante Benfica, Bayern Múnich y Auckland City, donde incluso protagonizó una jugada clave: una mano suya derivó en la anulación de un gol de Merentiel mediante el VAR.

En febrero, Boca también había rechazado una propuesta del Porto de 10 millones de dólares por la totalidad del pase. La dirigencia sostiene que solo lo dejará salir por una cifra cercana a la cláusula de rescisión, de 15 millones de dólares.

Zenón llegó a Boca a cambio de 3 millones de dólares, con contrato hasta diciembre de 2028. Su ciclo fue de mayor a menor en el club y, pese a que considera que es el momento de cambiar de rumbo, el cierre del mercado europeo se acerca y las próximas horas serán decisivas para definir su futuro.