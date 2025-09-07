Ingresar
GP de Cataluña: Valentín Perrone terminó 10° en Moto3 y los hermanos Márquez dominaron el MotoGP

El piloto argentino tuvo una buena remontada y completó una aceptable actuación sumando puntos para el campeonato.

Hoy 11:53

El piloto argentino Valentín Perrone (KTM) protagonizó una destacada remontada en el Gran Premio de Cataluña de Moto3, donde finalizó en la décima posición, sumando seis puntos para el campeonato.

El triunfo quedó en manos del español Ángel Piqueras (KTM), mientras que el podio lo completaron José Antonio Rueda (KTM) y el japonés Taiyo Furusato (Honda). Perrone llegó a esta carrera como uno de los candidatos tras su segundo puesto en el GP de Hungría, donde perdió por milímetros ante el español Máximo Quiles (KTM). Además, había registrado el mejor tiempo en las prácticas libres del viernes, pero una floja actuación en la clasificación lo obligó a largar desde la 15° posición.

A pesar de ello, el argentino mostró solidez y logró escalar posiciones hasta el décimo lugar. Con este resultado, Perrone cayó tres posiciones en el campeonato de Moto3, quedando décimo, mientras que el líder sigue siendo José Antonio Rueda. La próxima fecha será el GP de San Marino.

En MotoGP, los hermanos Marc y Alex Márquez (Ducati) se quedaron con los primeros puestos en Cataluña, logrando un histórico 1-2. Alex Márquez se recuperó luego de la caída en la sprint del sábado y se impuso en la carrera principal, mientras que Marc Márquez terminó segundo y sigue consolidado en la punta del campeonato, con una ventaja de 182 puntos y camino a su séptimo título, el primero desde 2019. El podio lo completó el italiano Enea Bastianini (KTM).

Con estos resultados, Alex Márquez suma su segundo triunfo en MotoGP y se mantiene cómodo en la segunda posición del campeonato, aunque muy lejos de su hermano Marc.

TEMAS MotoGP Valentín Perrone

