Brutal ataque en La Banda: golpearon y amenazaron de muerte a un joven por una deuda de droga

La víctima, de 20 años y residente en el barrio Mishky Mayu, aseguró que fue interceptada por dos sujetos que descendieron de un automóvil y lo agredieron.

Hoy 12:03

Un joven de 20 años, domiciliado en el barrio Mishky Mayu de la ciudad de La Banda, denunció en la Comisaría Comunitaria Nº 12 que fue víctima de una violenta agresión en plena vía pública.

Según su relato, el hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, cuando caminaba por calle Mocovíes rumbo a su vivienda. En ese momento, fue sorprendido por dos individuos que descendieron de un automóvil Volkswagen Up y lo interceptaron.

El denunciante afirmó que los atacantes comenzaron a insultarlo y golpearlo con puños y patadas, dejándolo tendido en el suelo. Posteriormente, uno de ellos habría extraído un arma de fuego y lo amenazó de muerte, incluso presionando el gatillo sin que el disparo se concretara. Tras ello, ambos agresores se dieron a la fuga en el mismo vehículo.

El joven relató que tiempo atrás los mismos sujetos le habían entregado 75 gramos de cocaína para vender en el barrio, pero al momento de entregar el dinero retuvo la mitad y no pudo devolverlo en su totalidad. Según su versión, esa deuda sería el motivo del ataque.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de la Circunscripción Banda y Robles, que ordenó iniciar las pesquisas para identificar a los sospechosos y avanzar con su detención.

La víctima fue examinada por médicos, quienes le diagnosticaron lesiones curables en un plazo de 10 días.