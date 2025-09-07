La desafiante decisión de Beccacece en Ecuador para jugar con Argentina

El seleccionado ecuatoriano recibirá a la Albiceleste en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 tendrá un condimento especial: la Selección de Ecuador, ya clasificada a la Copa del Mundo, recibirá a Argentina en Guayaquil y no en los tradicionales 2.850 metros de altitud de Quito. La decisión fue tomada por el técnico argentino Sebastián Beccacece, quien desde su llegada al equipo en 2024 impulsa la idea de competir sin excusas.

En una entrevista con Radio Centro, meses atrás, Beccacece explicó que su objetivo es “probarse de igual a igual contra Brasil y Argentina”, las dos selecciones históricamente dominantes en Sudamérica. Ante la Verdeamarela, en junio, la Tri igualó 0-0 en el estadio Banco Pichincha, también en Guayaquil.

El entrenador remarcó que la intención es dejar de lado el factor climático: “Si ganamos o perdemos, que no sea por un factor externo, sino por confiar en nuestras fuerzas y desarrollar nuestro carácter”. Además, recordó el triunfo en Barranquilla contra Colombia (1-0) como ejemplo de un equipo que sabe sufrir y competir sin excusas.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya había decidido disputar en Guayaquil los últimos dos partidos de local por Eliminatorias: ante Brasil, con empate sin goles, y ahora frente a Argentina, el próximo martes.

En la tabla, Ecuador marcha cuarto con 26 puntos, detrás de Argentina, Brasil y Uruguay. Junto con Colombia y Paraguay, la Tri ya tiene asegurado su lugar en el Mundial. La atención de la última jornada se centrará en la pelea por el Repechaje: Venezuela (18 puntos) recibirá a Colombia, mientras que Bolivia (17) enfrentará a Brasil.

El duelo entre Ecuador y Argentina será uno de los atractivos principales de la fecha, con un escenario diferente al habitual y bajo la idea de un Beccacece que quiere a la Tri compitiendo sin depender de la altura.