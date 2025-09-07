Fin de semana negro para el fútbol santiagueño: Central Córdoba, Güemes, Mitre y Sarmiento cayeron en sus compromisos

Ninguno de los 4 representantes locales pudo festejar en este fin de semana de acción en las diferentes competencias.

Los cuatro máximos representantes de Santiago del Estero en el fútbol argentino vivieron un fin de semana para el olvido. Central Córdoba, Güemes, Mitre y Sarmiento de La Banda sufrieron derrotas que comprometen sus objetivos en las diferentes competencias.

El sábado, Central Córdoba no pudo levantar la Supercopa Argentina 2024 tras caer 2 a 0 ante Vélez en la gran final. El equipo dirigido por Omar De Felippe soñaba con el título, pero el "Fortín" fue superior y dejó a los Ferroviarios sin festejo.

Por su parte, Güemes también tuvo un tropiezo importante en la Primera Nacional: perdió 1 a 0 frente a Atlanta por la fecha 30 y sigue complicado en la zona de descenso. El equipo bandeño deberá sumar en los próximos partidos si quiere mantener la categoría.

En el mismo certamen, Mitre dejó pasar una gran chance en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione: cayó 2 a 1 ante Defensores de Belgrano y quedó al borde de la eliminación de la pelea por el reducido. Aunque todavía hay posibilidades matemáticas, necesita un verdadero milagro para clasificarse.

Finalmente, Sarmiento de La Banda sufrió un duro golpe en el Torneo Federal A: lo ganaba pero terminó perdiendo 4 a 1 por la fecha 8. Ahora, el “Profe” está obligado a ganarle a Atlético Rafaela en la última jornada si quiere meterse en la siguiente fase.