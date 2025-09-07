Hamas busca negociar tras el ultimátum de Trump y una nueva propuesta de cese el fuego

uego de que Trump advirtiera que no habría más negociaciones, el grupo islamista mostró voluntad de alcanzar un acuerdo con Israel. Estados Unidos presentó una nueva propuesta de cese al fuego.

Hoy 19:36

El grupo islámico Hamas se mostró dispuesto a negociar de manera “inmediata” un acuerdo que libere a todos los rehenes a cambio del fin de la guerra en Gaza, después de recibir una propuesta de Estados Unidos y “una última advertencia” de Donald Trump.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Hemos recibido, a través de los mediadores, algunas ideas del lado de Estados Unidos para lograr un acuerdo de cese el fuego. En consecuencia, Hamas acoge cualquier paso que ayude a los esfuerzos hechos para parar la agresión contra nuestra gente y afirma que está dispuesto a sentarse de manera inmediata a la mesa de negociaciones”, expuso el movimiento en un comunicado.

Hamas reiteró que busca un pacto que ponga fin a la guerra, a cambio de liberar a todos los rehenes israelíes que permanecen bajo su poder, y que garantice la retirada de tropas de Israel del enclave.

El grupo armado palestino también volvió a remitirse a la propuesta elevada por los mediadores (Egipto, Qatar y Estados Unidos) y que el grupo palestino aceptó el 18 de agosto. Además, insistió en que el Gobierno de Benjamín Netanyahu todavía no dio una respuesta.

“La ocupación no ha respondido hasta la fecha y ha continuado con sus masacres y su limpieza étnica. Consecuentemente, el movimiento está en constante contacto con los mediadores para transformar estas ideas en un acuerdo completo que reconozca las demandas de nuestro pueblo”, agregó el comunicado de Hamas.

Hamas insiste en el acuerdo de agosto y pide una respuesta de Netanyahu, mientras que el Gobierno israelí afirma que Gaza debe ser controlada por su Ejército y que Hamas debe ser desmilitarizado.

Mientras tanto, este domingo se conoció que el enviado especial EE.UU. en Oriente Medio, Steve Witkoff, envió la semana pasada una nueva propuesta a Hamas para alcanzar un acuerdo sobre los rehenes de Gaza y sobre un alto el fuego a través de un activista por la paz israelí, según una exclusiva del sitio estadounidense Axios.