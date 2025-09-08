El conmovedor recuerdo de Benjamín Vicuña a su hija Blanca a 13 años de su muerte

El actor compartió un inédito video con la niña que tuvo junto a Pampita y escribió un desgarrador mensaje en redes sociales.

Hoy 08:52

Como cada 8 de septiembre, Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca, quien falleció en 2012 a los 6 años. A través de su cuenta de Instagram, el actor chileno compartió un inédito video familiar y un emotivo texto cargado de dolor y poesía.

“Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden”, comenzó escribiendo en su posteo, acompañado de imágenes en las que se lo ve jugando entre risas y abrazos con Blanca y su hijo Bautista, fruto de su relación con Carolina “Pampita” Ardohain.

El actor se definió como un “guardián de la memoria” y expresó: “Sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. El frío me penetra hasta los huesos pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento”.

En su mensaje, Vicuña también describió cómo su hija sigue presente en su día a día: “Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras”.

Sobre el dolor de la pérdida, escribió: “A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños”.

Finalmente, cerró con una sentida reflexión: “Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también a llorar. Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”.