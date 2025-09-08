Guillermo Francos: "Es momento de hacer autocrítica y analizar en qué fallamos"

El jefe de Gabinete de Javier Milei analizó el resultado de los comicios y puso el foco sobre el desafío de lograr que los resultados "macroeconómicos" lleguen a la gente.

Hoy 09:58

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, analizó la dura derrota electoral que sufrió La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Con una distancia final de casi 14 puntos, el funcionario reconoció que "es momento de hacer autocrítica, analizar en qué fallamos y por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que opina la gente y lo que el gobierno propone como política”.

En detalle, la jornada electoral del domingo reflejó un Gobierno muy por debajo de sus expectativas - a pesar de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza - y un oficialismo provincial que se reafirma de la mano de su gobernador, Axel Kicillof y su - finalmente - efectiva estrategia de desdoblamiento. Con casi todas las mesas escrutadas, los primeros resultados arrojan un 47,28% para Fuerza Patria contra el 33,71% obtenido por oposición libertaria.

Ante los resultados, desde el Gobierno reconocieron la derrota, aunque también revindicaron el rumbo macroeconómico de la gestión. “Podemos decir que la economía en lo macro está creciendo, pero eso no está llegando a la gente y es importante que llegue, porque si no la gente mira con desconfianza esos logros económicos”, admitió Francos.

El análisis de Guillermo Francos ante la derrota en provincia de Buenos Aires

Desde que se conocieron los primeros resultados, el Gobierno tomó la decisión de reconocer la derrota y realizar un llamado a la autocrítica. "En el plano político hemos tenido una clara derrota, hay que aceptar el resultado", reconoció el propio presidente, Javier Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza el pasado domingo por la noche.

Sin embargo, desde Casa Rosada también buscan relativizar parte de la derrota y reafirmar que el rumbo macroeconómico será el mismo. En este sentido, Francos enfatizó que si bien "el equilibrio fiscal es la base de un crecimiento económico”, los cambios aún no llegaron a la gente.

En esta línea, Francos se refirió al tuit del ministro de Economía, Luis Caputo, quién afirmó que "nada va a cambiar en lo económico". Al respecto, Francos detalló: “Se refirió a los temas macroeconómicos, al tema de sostener el equilibrio fiscal, al tema de la política cambiaria, porque si no volvemos a lo mismo, que se vaya todo a precios, a generar nuevamente inflación, que es el logro (la baja) más importante que ha obtenido el Gobierno”.

Además, tras semanas en donde el Gobierno estuvo en el centro del debate por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacida (ANDIS), el jefe de Gabinete llamó a revisar el accionar político. "Yo creo que a lo mejor, sin hacerlo voluntariamente,tal vez se transmitió esa sensación (de soberbia) a la gente y, bueno, yo creo que eso tampoco cayó bien”, amplió en declaraciones con radio Mitre.

“La derrota es compartida por todos nosotros, por todos los que integramos el equipo de gobierno y que seguramente no hemos sido capaces de transmitir lo que teníamos que transmitir. Nadie de estos sale limpio; todos somos parte del mismo proyecto”, apuntó el funcionario, quién protagonizó un fuerte cruce con Daniel Parisini - más conocido como el Gordo Dan -, en otra de las demostraciones de la fuerte interna que se vive en La Libertad Avanza.

Tras el cimbronazo, el Presidente ya se encuentra en Casa Rosada donde encabeza una reunión de Gabinete. Sobre la misma, Francos adelantó: "Analizaremos todo esto ahí y yo creo que vamos a tratar de enfocarnos hacia las elecciones de octubre de la manera en que nos permita obtener un triunfo".

"Tendremos que corregir también los errores que podemos haber cometido en el discurso, en cómo transmitirle a la gente lo que pasa en la Argentina, etcétera. Pero yo no soy pesimista con el futuro, yo soy optimista con el futuro de la Argentina”, sentenció Francos.

Javier Milei convocó a reunión de Gabinete tras el duro revés electoral en Buenos Aires

El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete desde las 9:30 en la Casa Rosada, tras el revés electoral que sufrió el oficialismo nacional en los comicios bonaerenses, y citó a un nuevo encuentro por la tarde, a las 16:30. El doble turno busca revisar la estrategia de campaña con miras a las elecciones legislativas nacionales de octubre.

El clima en el Gobierno es complejo ya que busca reconocer la derrota, destacar los logros económicos de la gestión y reperfilar su estrategia de cara a Octubre. Ayer, desde el búnker en La Plata, el Presidente sentenció: “Vamos a corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado”.