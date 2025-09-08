Fürth Automotores S.A. presentó Tera: el nuevo ícono de Volkswagen que revoluciona las SUV

Con su diseño innovador, tecnología de vanguardia y un equipamiento de seguridad de primer nivel, la Volkswagen Tera llega para transformar el mercado de las SUV en Argentina. ¡Una propuesta única que promete liderar el futuro del segmento!

Hoy 08:00

Fürth Automotores S.A. presentó en Santiago del Estero la nueva Volkswagen Tera, una SUV que promete convertirse en un ícono de la marca. Este modelo totalmente innovador llega para ofrecer a las familias argentinas una opción económica sin sacrificar seguridad, tecnología ni confort.

La Volkswagen Tera es un vehículo completamente nuevo. Con un diseño audaz y características que la destacan en el segmento de las SUV pequeñas, la Tera busca convertirse en el vehículo más vendido de la marca. En Brasil, ya rompió récords de ventas en sus primeros meses y se espera que esta tendencia se repita en Argentina.

Diseño y características exteriores de vanguardia

La Tera se distingue por su elegancia y modernidad. Sus faros delanteros LED con DRL, los faros traseros Click-Clack LED y el techo bitono en color negro, la convierten en un vehículo llamativo en la carretera. Además, sus llantas de aleación de 17” complementan su estilo dinámico. Disponible en una variedad de colores, como Blanco Cristal, Rojo Hypernova, y Azul Malibu, entre otros, la Tera ofrece opciones para todos los gustos.

Tecnología y seguridad de primer nivel

La Volkswagen Tera no solo destaca por su diseño, sino también por su impresionante equipamiento de seguridad y tecnología. Desde su versión base, incluye 6 airbags, control de velocidad crucero adaptativo (ACC), frenado autónomo de emergencia con detector de peatones y asistente de mantenimiento de carril, entre otros. Estos avances han permitido que el modelo obtenga las 5 estrellas en seguridad en las pruebas de Latin NCAP.

En el interior, el sistema multimedia VW Play de 10” y el tablero 100% digital con Active Info Display brindan una experiencia de conducción conectada y personalizada. También incluye un sistema de apertura y encendido sin llave "Keyless entry 8 Go", climatizador automático y cargador inalámbrico, para mayor comodidad.

Motor y rendimiento excepcional

La Tera está equipada con un motor 170 TSI de 101 CV y una transmisión Tiptronic de 6 velocidades, lo que asegura un rendimiento óptimo tanto en la ciudad como en rutas más largas. Además, la versión base cuenta con el confiable motor 1.6 litros de 110 CV con caja manual de 5 velocidades. Su eficiencia y potencia, sumadas a las características de seguridad, hacen de este modelo una opción ideal para quienes buscan un vehículo versátil, seguro y accesible.

Además, Fürth Automotores ofrece financiación de hasta $12.500.000 en 12 meses a tasa 0% de interés, con cupos limitados. Una oportunidad ideal para acceder a la nueva Volkswagen Tera de manera fácil y conveniente.

Expectativas y proyección de ventas

Gerardo Caro, gerente de Fürth Automotores S.A., resaltó —en diálogo con Diario Panorama— las altas expectativas que la marca tiene para este lanzamiento. "Volkswagen está apostando a que la Tera se convierta en un verdadero ícono, similar a lo que fueron el Gol y otros modelos históricos", afirmó. Además, Alejandro Trucco, responsable de marketing, destacó la buena recepción del vehículo en otras ciudades del país, anticipando un excelente desempeño en el mercado local.

Con un precio competitivo y un nivel de equipamiento que no tiene competencia en su segmento, la Volkswagen Tera está lista para conquistar el mercado argentino y convertirse en el nuevo referente de las SUV en el país.