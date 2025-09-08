Momentos de tensión en Sumampa: un auto ardió en llamas frente a la Plaza de las Madres

El siniestro ocurrió este lunes a la siesta sobre calle Perón. No hubo heridos, aunque el vehículo sufrió importantes daños materiales.

Hoy 15:49

Momentos de tensión se vivieron este lunes en la ciudad de Sumampa, cuando un automóvil se incendió de manera repentina frente a la Plaza de las Madres, en pleno centro de la localidad.

De acuerdo con el relato de testigos, el fuego comenzó en la parte delantera del rodado y rápidamente se propagó, generando alarma entre transeúntes y vecinos de la zona. Ante la intensidad de las llamas, fue necesario interrumpir el tránsito en la cuadra hasta la llegada de los bomberos voluntarios, quienes lograron controlar la situación.

El siniestro no dejó personas heridas, aunque el vehículo sufrió serios daños materiales. Las causas del incendio se encuentran bajo investigación, y no se descarta que el origen haya sido un desperfecto mecánico.