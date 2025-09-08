Netanyahu pidió a los palestinos evacuar la ciudad de Gaza ante la inminente ofensiva terrestre

El primer ministro israelí advirtió que el ejército intensificó sus operaciones y que en los últimos dos días fueron destruidos 50 edificios señalados como “objetivos terroristas”.

Hoy 16:28

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llamó este lunes a los palestinos residentes en la Ciudad de Gaza a evacuar inmediatamente, en el marco de la escalada militar que anticipa una ofensiva terrestre a gran escala.

“En dos días hemos destruido 50 edificios de terroristas, y este es solo el principio de la intensificación de las maniobras terrestres en Ciudad de Gaza. Han sido advertidos, váyanse ahora”, expresó Netanyahu en un mensaje difundido en video.

El mandatario agregó que los ataques actuales son apenas el comienzo: “Todo eso no es más que un preludio, la apertura de la operación principal que se intensifica: la maniobra terrestre de nuestras fuerzas, que se están organizando y reuniéndose actualmente para entrar en la Ciudad de Gaza”, señaló.

La advertencia del gobierno israelí llega en un contexto de máxima tensión en Medio Oriente, tras el atentado en Jerusalén que dejó seis muertos, entre ellos una ciudadana argentina, y mientras crecen las víctimas civiles en la Franja de Gaza.