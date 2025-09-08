Tras ser dado de alta, Miguel Ángel Russo todavía no volvió a dirigir el entrenamiento de Boca

El DT espera poder estar con el equipo el fin de semana, en el partido ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Estuvo internado tres noches por una infección urinaria.

Hoy 17:16

Miguel Ángel Russo fue dado de alta el viernes tras permanecer tres noches internado por una infección urinaria, aunque todavía no se reincorporó al trabajo presencial en los entrenamientos de Boca Juniors. Su regreso no tiene una fecha definida, aunque en el club esperan que pueda estar el fin de semana en el partido ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

El plantel xeneize retomó las prácticas este lunes en el predio de Ezeiza, luego de haber tenido el fin de semana libre. Russo no estuvo presente porque todavía no recibió la autorización de los médicos. “En las últimas horas tuvo nuevas consultas, estudios y chequeos. El viernes tuvo el alta, pero debía seguir en contacto con los profesionales médicos”, explicó el periodista Ezequiel Sosa en TyC Sports.

Por el momento, los entrenamientos están a cargo de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, integrantes del cuerpo técnico que seguirán en ese rol hasta que el DT pueda retomar sus actividades. La evolución será evaluada “día a día”, aunque la intención es que Russo pueda acompañar al equipo en el viaje a Rosario.

El partido ante Rosario Central será especial para el entrenador, quien dejó un gran recuerdo en el club de Arroyito. El cruce, válido por la fecha 8 del Torneo Clausura, se jugará el domingo a las 17.30 en el Gigante y será transmitido por TNT Sports.