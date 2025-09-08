Mauro Icardi decidió borrarse los tatuajes dedicados a Wanda Nara

El futbolista sorprendió a sus seguidores al cubrir los tres tatuajes que tenía en honor a su ex esposa con una manga negra, en medio de la disputa legal por el divorcio y la tenencia de sus hijas.

Hoy 17:35

En medio de la disputa legal y mediática con Wanda Nara, Mauro Icardi tomó una decisión drástica para marcar un nuevo capítulo en su vida: tapó los tres tatuajes que tenía dedicados a su ex esposa en el brazo izquierdo.

El futbolista contaba con el nombre de Wanda escrito en gran tamaño a lo largo de su antebrazo, un retrato de su rostro en el otro lado y, más cerca de la muñeca, las iniciales “W” y “M” representando a ambos.

Sin embargo, Icardi decidió cubrir los diseños con una manga completa en color negro, al estilo blackout, conservando apenas algunos detalles. La imagen del nuevo tatuaje fue compartida por Eugenia “La China” Suárez, actual pareja del futbolista, en su cuenta de Instagram. En la publicación, ambos lucen vestidos de negro frente al Bósforo, mientras Mauro muestra la manga arremangada para exhibir la modificación en su brazo.

Cabe recordar que, en la misma extremidad, Icardi mantiene los nombres de Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos de Wanda con Maxi López, acompañados de tres angelitos, tatuajes que permanecen intactos.

Días atrás, el delantero sorprendió a sus más de 14 millones de seguidores con una publicación en Instagram donde sus brazos aparecían sin los tatuajes dedicados a Wanda, logrando el efecto mediante edición digital antes de mostrarlos cubiertos.