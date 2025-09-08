Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 SEP 2025 | 28º
X
Espectaculos

Mauro Icardi decidió borrarse los tatuajes dedicados a Wanda Nara

El futbolista sorprendió a sus seguidores al cubrir los tres tatuajes que tenía en honor a su ex esposa con una manga negra, en medio de la disputa legal por el divorcio y la tenencia de sus hijas.

Hoy 17:35

En medio de la disputa legal y mediática con Wanda Nara, Mauro Icardi tomó una decisión drástica para marcar un nuevo capítulo en su vida: tapó los tres tatuajes que tenía dedicados a su ex esposa en el brazo izquierdo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El futbolista contaba con el nombre de Wanda escrito en gran tamaño a lo largo de su antebrazo, un retrato de su rostro en el otro lado y, más cerca de la muñeca, las iniciales “W” y “M” representando a ambos.

Sin embargo, Icardi decidió cubrir los diseños con una manga completa en color negro, al estilo blackout, conservando apenas algunos detalles. La imagen del nuevo tatuaje fue compartida por Eugenia “La China” Suárez, actual pareja del futbolista, en su cuenta de Instagram. En la publicación, ambos lucen vestidos de negro frente al Bósforo, mientras Mauro muestra la manga arremangada para exhibir la modificación en su brazo.

Cabe recordar que, en la misma extremidad, Icardi mantiene los nombres de Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos de Wanda con Maxi López, acompañados de tres angelitos, tatuajes que permanecen intactos.

Días atrás, el delantero sorprendió a sus más de 14 millones de seguidores con una publicación en Instagram donde sus brazos aparecían sin los tatuajes dedicados a Wanda, logrando el efecto mediante edición digital antes de mostrarlos cubiertos.

TEMAS Wanda Nara Mauro Icardi

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuerte caída de las acciones argentinas en Wall Street tras la derrota electoral del Gobierno
  2. 2. Se descompensó mientras manejaba y el camión se desvió hacia el monte en Ruta 34
  3. 3. Caso Luciana Torres: la defensa de Cesca objeta la condición de querellante
  4. 4. Añatuya: colectivo de larga distancia fue atacado a piedrazos en plena ruta
  5. 5. El “Gordo Dan” pidió cambios en el equipo libertario y apuntó contra Sebastián Pareja
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT