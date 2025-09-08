Mauro Icardi analiza demandar a Wanda Nara por hostigamiento debido a sus recientes declaraciones

El delantero del Galatasaray, según informaron Mariana Fabbiani y Guido Zaffora, evaluaría acciones legales por comentarios sobre su relación con la China Suárez y alusiones a su intimidad.

Hoy 20:05

Este lunes, al aire de DDM (América), Mariana Fabbiani anunció: “Aparentemente, en este momento Icardi, junto con sus abogadas, está evaluando iniciar una demanda por dicha nota”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por su parte, Guido Zaffora detalló: “Mauro Icardi no vio la nota anoche, sino que hoy las abogadas le pasaron los textuales polémicos de Wanda, y por eso él estaría a punto de iniciar una demanda por hostigamiento”.

El periodista aclaró que la posible demanda “no tiene que ver con lo que pasó en la nota, sino por todo lo que estaría diciendo Wanda en los últimos tiempos con respecto a su relación con la China, y sobre todo con el tema de su genitalidad”.

En el estudio también recordaron que Icardi ya había desmentido algunas afirmaciones mediante una foto compartida por la China Suárez en sus historias de Instagram. Sin embargo, Zaffora destacó que “ayer usaron un nuevo verbo... el cacheteo. Como que lo habían cacheteado para que saliera más grande”.

Para cerrar, el periodista repasó los comentarios que más habrían indignado al delantero: “Mauro Icardi le dijo a sus abogadas que este tema de ‘me enteré lo de la China revisando el teléfono’, que no tiene amigos y que él está involucrado solamente con la gente que la China tiene al lado y lo de la genitalidad”.