Santa Fe: detuvieron a sujeto acusado de golpear, abusar y secuestrar a una mujer

La situación se registró en una vivienda de la ciudad de Rosario.

Hoy 08:47

La Policía de Santa Fe tuvo que intervenir en un grave caso de violencia de género. Un hombre de 34 años fue detenido este lunes a la tarde a cusado de golpear, abusar sexualmente y retener en su casa a una mujer durante todo el fin de semana en barrio Godoy. El incidente trascendió ayer cuando la víctima manifestó su intención de denunciar penalmente al agresor, pero todo se habría iniciado el sábado.

Según lo informado por La Capital de Rosario, el incidente sucedió en inmediaciones de avenida Rivarola y José María Rosa, en la zona sudoeste de Rosario. Fuentes oficiales consignaron que efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar tras una llamada a la central de emergencias 911 y le tomaron declaración a Nadia C., la denunciante.

La joven manifestó que sufría violencia de género y señaló a César L. como quien la retenía desde el sábado en su domicilio y que durante estos días la sometió a golpes y también abusó sexualmente de ella. La denunciante también dejó en claro que quería avanzar en una denuncia penal contra esa persona.

César L. fue aprehendido en ese momento y quedó a disposición de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual bajo los cargos preliminares de abuso sexual, privación ilegal de la libertad y lesiones. Quedó detenido en la seccional 32ª.