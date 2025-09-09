Tragedia: un video muestra como fue el choque entre un tren y un colectivo que dejó diez muertos

México. El accidente ocurrió en Atlacomulco. El hecho dejó también 55 heridos. El micro de dos pisos transportaba pasajeros cuando fue arrollado.

Hoy 09:24

Un tren de carga de la empresa Canadian Pacific Kansas City (CPKC) embistió este lunes a un colectivo de pasajeros de dos pisos en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, a unos 130 kilómetros de la capital.

El choque ocurrió alrededor de las 6.30 de la mañana, dejó 10 muertos y 55 heridos, y ya es investigado por las autoridades estatales.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con Protección Civil del Estado de México, el tren arrolló a un autobús de la línea Herradura de Plata que cruzaba lentamente las vías en una zona industrial. Entre las víctimas fatales había siete hombres y tres mujeres, mientras que tres de los heridos fueron trasladados en helicóptero por la gravedad de sus lesiones.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el colectivo queda detenido sobre el cruce por el tránsito y es arrastrado varios metros tras el impacto. En el lugar no había barreras ni semáforos, solo una señal de “Alto” y otra deteriorada de “Cuidado con el Tren”.

Reacciones y antecedentes

La empresa CPKC, con sede en Calgary, lamentó la tragedia y aseguró que sus equipos colaboran con los peritajes. También llamó a respetar las señales viales en los pasos ferroviarios. La compañía de transporte de pasajeros expresó sus condolencias y dijo que coopera con la investigación.

Vecinos relataron el drama. Miguel Sánchez, trabajador de una estación de servicio cercana, contó que escuchó el pitido habitual del tren y luego un golpe: “Pensamos que era un auto, pero nunca imaginamos que era un autobús con tanta gente”.

En agosto pasado se registró un choque similar en Guanajuato que dejó seis muertos. Según la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, los accidentes en pasos a nivel aumentan año a año: en 2024 hubo 800 casos, frente a 602 en 2020.