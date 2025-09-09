Frías: investigan la muerte de un menor de 3 años

La madre llevó al menor al hospital, donde los médicos corroboraron que se encontraba sin vida. La Justicia espera el informe del médico forense.

Hoy 10:40

La Justicia de la ciudad de Frías se encuentra investigando las causas del deceso de un menor de tres años, hecho ocurrido durante la madrugada de este martes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Trascendió que personal policial fue alertado por personal del hospital zonal de esa ciudad, sobre la presencia de un menor de edad sin vida.

En el nosocomio entrevistaron a la madre del menor, Evelyn Mayté Maldonado de 24 años, domiciliada en República de Siria casi San Luis, del barrio Centro Oeste.

Te recomendamos: Frías: detuvieron a una mujer acusada de transferir casi seis millones de pesos desde la cuenta de su expareja

La mujer indicó que dormía con el pequeño y que al despertarse notó que no respiraba por lo que lo llevó al hospital, lugar donde los médicos ya nada pudieron hacer.

La fiscal de turno, Dra. Rocío Fringes, ordenó diversas medidas, entre ellas que el médico forense revise el cuerpo del menor y de ser necesario una autopsia sea derivado a la morgue judicial de esta Capital.