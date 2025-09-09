Mientras Russo sigue en reposo, el plantel de Boca volvió a entrenarse bajo las órdenes de Úbeda

El DT aún no volvió a las prácticas tras su internación por una infección urinaria y su presencia ante Rosario Central está en duda.

Hoy 14:38

El DT de Boca, Miguel Ángel Russo, aún no regresó a las prácticas tras la infección urinaria que lo obligó a permanecer internado durante tres noches, y el plantel profesional volvió a entrenarse este martes en el predio de Ezeiza bajo las órdenes de Claudio Úbeda, principal colaborador del cuerpo técnico.

Russo recibió el alta médica el viernes pasado en el Instituto Fleni de Buenos Aires, donde estuvo en observación y bajo tratamiento de hidratación por suero. Si bien se mostró de buen ánimo durante su internación, el entrenador debió regresar el lunes a la clínica para controles, y los médicos le recomendaron continuar en reposo, sin fecha definida para retomar sus funciones.

Qué le pasó a Miguel Ángel Russo

El cuadro comenzó tras el triunfo de Boca por 2-0 frente a Aldosivi en Mar del Plata. En los días posteriores, el entrenador mostró signos de agotamiento y se sometió a estudios en un centro médico de Belgrano, donde le detectaron la infección urinaria. Aunque en un principio se pensó que solo estaría internado algunas horas, permaneció tres noches en observación para seguir de cerca su evolución.

Actualmente, Russo continúa recuperándose en su domicilio, mientras el plantel xeneize sigue con sus entrenamientos a cargo de Úbeda.

El próximo compromiso de Boca será el domingo 14 ante Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Torneo Clausura, una vez finalizada la ventana de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.