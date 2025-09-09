El Gobierno de la provincia firmó un convenio para construir un nuevo edificio de las Escuelas Pías en Quimilí

El proyecto prevé 14 aulas, áreas administrativas y espacios comunitarios para fortalecer la escolarización y el desarrollo integral de niños y adolescentes.

El jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, realizó este martes en representación del gobernador Gerardo Zamora la firma de un convenio marco de cooperación con la entidad “Educación Popular Asociación Civil” para la construcción en la ciudad de Quimilí de un nuevo edificio para las Escuelas Pías.

La firma se llevó a cabo en Casa de Gobierno, donde estuvieron también el intendente de Quimilí, Diego Ponti, y el superior de los padres escolapios de Quimilí, Juan Petkus.

Este acuerdo tiene por objeto fortalecer y potenciar las actividades que la entidad desarrolla con niños y adolescentes de la provincia, y busca promover y fortalecer su desarrollo integral.

También establece que junto al acompañamiento del proceso de escolarización y reinserción escolar, se procederá con la creación de un establecimiento educativo que contará con 14 aulas, áreas administrativas, núcleos sanitarios, escenario exterior semicubierto y fachada.

En este marco, Suárez ratificó el compromiso del Gobierno de la provincia con la educación como herramienta para generar igualdad y desarrollo.