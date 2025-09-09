Ingresar
Central Córdoba festejó ante Sarmiento en el cierre de la novena fecha del Torneo Clausura

El Ferroviario se impuso sobre el Profe por 1-0 en el partido que le bajó el telón al noveno capítulo del certamen de la Liga Santiagueña.

Hoy 18:52

Central Córdoba se quedó con el triunfo en La Banda al vencer por 1-0 a Sarmiento, en el partido que cerró la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El único gol del encuentro lo marcó Maximiliano Salvatierra, a los 25 minutos del segundo tiempo, con un remate de media distancia que se convirtió en la diferencia para el Ferroviario.

Con esta victoria, Central Córdoba escaló al tercer puesto de la Zona A con 15 unidades, mientras que Sarmiento quedó en la séptima posición con 11 puntos.

En la próxima y última fecha, el Profe recibirá a Atlético Forres, mientras que el Ferroviario visitará a Banfield de La Banda.

