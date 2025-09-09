Leandro Rey Hilfer dirigirá el choque entre Central Córdoba y Deportivo Riestra

La Liga Profesional dio a conocer los árbitros de la fecha 8 del Torneo Clausura.
Central Córdoba visitará el viernes a Deportivo Riestra desde las 14.30 por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará José Carreras.
La programación completa es la siguiente:
Fecha 8 (interzonal)
Jueves 11 de septiembre
20.00 Belgrano – San Martín SJ (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Juan Mamani
Viernes 12 de septiembre
14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba (TNT Sports)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: José Carreras
AVAR: Jorge Broggi
19.00 Racing – San Lorenzo (ESPN Premium)
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Nelson Sosa
19.00 Huracán – Vélez (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Perez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunman
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Andrés Gariano
21.15 Lanús – Ind. Rivadavia Mza. (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Javier Uziga
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Germán Delfino
AVAR: Laura Fortunato
21.15 Newell’s – Atlético Tucumán (ESPN Premium)
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: César Ceballo
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Manuel Sanchez
Sábado 13 de septiembre
14.30 Godoy Cruz – Barracas Central (ESPN Premium)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Gastón Monzón Brizuela
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Germanotta
16.45 Independiente – Banfield (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Sebastian Martinez
AVAR: José Castelli
19.00 Estudiantes – River (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Hugo Paez
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodriguez
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Gastón Suárez
21.15 Sarmiento – Aldosivi (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Verlotta
Domingo 14 de septiembre
15.00 Gimnasia – Unión (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Christian Cernadas
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Diego Martin
15.00 Instituto – Argentinos (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Sebastian Habib
17.30 Rosario Central – Boca (TNT Sports)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Juan Del Fueyo
20.00 Tigre – Talleres (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Pablo Giménez
AVAR: Diego Romero
20.00 Defensa y Justicia – Platense (TNT Sports)
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Laura Fortunato
VAR: Gastón Monzón Brizuela
AVAR: Walter Ferreyra