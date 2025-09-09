Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 SEP 2025 | 0º
X
Somos Deporte

Leandro Rey Hilfer dirigirá el choque entre Central Córdoba y Deportivo Riestra

La Liga Profesional dio a conocer los árbitros de la fecha 8 del Torneo Clausura.

Hoy 18:43

Central Córdoba visitará el viernes a Deportivo Riestra desde las 14.30 por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará José Carreras.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La programación completa es la siguiente:

Fecha 8 (interzonal)

Jueves 11 de septiembre

20.00 Belgrano – San Martín SJ (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Juan Mamani

Viernes 12 de septiembre

14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: José Carreras

AVAR: Jorge Broggi

19.00 Racing – San Lorenzo (ESPN Premium)

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Nelson Sosa

19.00 Huracán – Vélez (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Perez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunman

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Andrés Gariano

21.15 Lanús – Ind. Rivadavia Mza. (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Javier Uziga

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Laura Fortunato

21.15 Newell’s – Atlético Tucumán (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: César Ceballo

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Manuel Sanchez

Sábado 13 de septiembre

14.30 Godoy Cruz – Barracas Central (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Gastón Monzón Brizuela

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Germanotta

16.45 Independiente – Banfield (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Sebastian Martinez

AVAR: José Castelli

19.00 Estudiantes – River (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Hugo Paez

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodriguez

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Gastón Suárez

21.15 Sarmiento – Aldosivi (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Verlotta

Domingo 14 de septiembre

15.00 Gimnasia – Unión (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Christian Cernadas

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Diego Martin

15.00 Instituto – Argentinos (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Sebastian Habib

17.30 Rosario Central – Boca (TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Juan Del Fueyo

20.00 Tigre – Talleres (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Pablo Giménez

AVAR: Diego Romero

20.00 Defensa y Justicia – Platense (TNT Sports)

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Laura Fortunato

VAR: Gastón Monzón Brizuela

AVAR: Walter Ferreyra

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grooming en Roblox: denuncian que niñas fueron sumadas a un grupo de WhatsApp con contenido sexual
  2. 2. Recuperaron un teléfono celular extraviado tras un rastreo digital
  3. 3. Antonio Laje tras la victoria del peronismo en Buenos Aires: "No se quejen más cuando te maten"
  4. 4. En vivo: Argentina quiere cerrar las Eliminatorias con otra alegría ante Ecuador
  5. 5. Investigan si la beba que falleció súbitamente en el barrio Cabildo fue abusada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT