Suárez destacó el talento de los alumnos en la Feria de Ciencia y Tecnología en el Nodo

El jefe de Gabinete resaltó la creatividad de los proyectos presentados y subrayó que el Gobierno provincial seguirá impulsando la conectividad, la infraestructura y el acceso a recursos tecnológicos para garantizar igualdad de oportunidades educativas.

Hoy 20:24

El jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, pudo apreciar este martes el notable nivel de los proyectos presentados por estudiantes de distintos establecimientos de la provincia que participan de la XXII Feria de Ciencia y Tecnología que se lleva adelante en el Nodo Tecnológico, en un espacio que –según señaló- “refleja talento y creatividad”.

“La incorporación de la tecnología en la educación abre nuevas oportunidades de aprendizaje y es posible gracias al compromiso de los docentes que acompañan cada paso”, expresó el funcionario, luego de hacer un recorrido por los stands, donde pudo dialogar con docentes y alumnos.

Agregó: “Desde el Gobierno de la Provincia seguimos trabajando con una visión clara: promover la infraestructura escolar, la conectividad de todos los establecimientos educativos y el acceso a recursos tecnológicos que fortalezcan la calidad educativa y garanticen igualdad de oportunidades para todos los estudiantes santiagueños”.