Allanamientos en Añatuya: detuvieron a un delincuente que se encontraba prófugo tras un robo a mano armada

La policía detuvo a un hombre acusado de participar en un asalto a un autoservicio en la Ruta 21. La investigación sigue en curso.

Hoy 09:31

Tras una serie de allanamientos ordenados por la Justicia, la policía de Añatuya logró la detención de un hombre identificado como Falapa, quien se encontraba prófugo tras participar en un robo a mano armada en un autoservicio ubicado en la Ruta 21, frente al ingreso al barrio Néstor Kirchner.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El principal allanamiento se realizó en una vivienda del barrio Rosso, donde Falapa fue arrestado por haber sido cómplice de Lagrimita Arévalo, quien ya había sido detenido el mismo día del robo. El operativo fue ejecutado por personal de la Brigada de Investigación y la Comisaría 41, quienes realizaron otros allanamientos en distintas zonas de la ciudad.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar varios elementos vinculados con la causa, lo que continúa sumando pruebas a la investigación. Falapa fue trasladado a la alcaldía, donde permanece a disposición de la Justicia mientras se avanza con el proceso judicial.

La investigación sigue su curso con el objetivo de esclarecer todos los detalles del hecho delictivo y dar con todos los involucrados en el robo.