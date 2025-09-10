Lisandro Catalán fue designado como el nuevo ministro del Interior

La decisión fue oficializada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien destacó la importancia de retomar el diálogo con los gobernadores afines.

Hoy 10:10

El presidente Javier Milei oficializó esta mañana la designación de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior. La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien, tras participar de una reunión encabezada por el mandatario, compartió el objetivo de profundizar el diálogo con las provincias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En declaraciones a la prensa, Francos destacó que, siguiendo las instrucciones de Milei, la creación de la Mesa Federal será un paso clave para fortalecer los lazos con las provincias que comparten el espíritu de cambio del actual gobierno. "Con el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante Ministro del Interior, Lisandro Catalán, hemos constituido esta mesa para retomar el diálogo con los gobernadores afines", indicó Francos.

Catalán, quien hasta hoy se desempeñaba como el segundo de Francos, tendrá como uno de sus principales desafíos fomentar la comunicación con las provincias y avanzar en las reformas estructurales que el gobierno considera esenciales. La designación de Catalán responde a la necesidad de dar un impulso a las relaciones federales y a las reformas que buscan transformar diversos aspectos de la gestión pública.

En esta nueva etapa, el gobierno se muestra dispuesto a profundizar los vínculos con las provincias que respaldan el proyecto de cambio, lo que implicará una constante coordinación y colaboración con los diferentes actores políticos del interior del país.