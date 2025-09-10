Después de cinco horas, se entregó la adolescente que se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza

Tras intensas negociaciones, la adolescente decidió entregarse y salió del edificio acompañada de los efectivos, sin que se registraran heridos.
La adolescente de 14 años que se había atrincherado con un arma en la escuela Marcelino Blanco de La Paz, Mendoza, se entregó finalmente a la policía después de varias horas de negociación. El hecho había comenzado cuando la joven ingresó al establecimiento educativo y disparó dos veces al aire, generando pánico entre sus compañeros.
La policía había logrado contener la situación mientras los padres de la niña y la comunidad esperaban fuera del recinto. Tras intensas negociaciones, la adolescente decidió entregarse y salió del edificio acompañada de los efectivos, sin que se registraran heridos.
El caso ha conmocionado a la comunidad de La Paz, y las autoridades aún investigan las causas que llevaron a la menor a tomar tan drástica decisión. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre el estado psicológico de la joven y las razones detrás de su comportamiento.