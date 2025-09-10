Después de cinco horas, se entregó la adolescente que se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza

Tras intensas negociaciones, la adolescente decidió entregarse y salió del edificio acompañada de los efectivos, sin que se registraran heridos.

Hoy 15:15

La adolescente de 14 años que se había atrincherado con un arma en la escuela Marcelino Blanco de La Paz, Mendoza, se entregó finalmente a la policía después de varias horas de negociación. El hecho había comenzado cuando la joven ingresó al establecimiento educativo y disparó dos veces al aire, generando pánico entre sus compañeros.

La policía había logrado contener la situación mientras los padres de la niña y la comunidad esperaban fuera del recinto. Tras intensas negociaciones, la adolescente decidió entregarse y salió del edificio acompañada de los efectivos, sin que se registraran heridos.

El caso ha conmocionado a la comunidad de La Paz, y las autoridades aún investigan las causas que llevaron a la menor a tomar tan drástica decisión. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre el estado psicológico de la joven y las razones detrás de su comportamiento.