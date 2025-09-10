Boca apuesta por Leandro Brey: vuelve a la titularidad tras 229 días

La lesión de Agustín Marchesín obliga al entrenador a depositar la confianza en el joven arquero de 22 años. La última vez que Brey había sido titular fue el 29 de enero de 2025, en el empate 1-1 ante Unión en Santa Fe.

Leandro Brey volverá a ser titular en Boca este domingo en una verdadera parada de fuego: el equipo de Miguel Ángel Russo visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en un duelo clave por la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026. La lesión de Agustín Marchesín obliga al entrenador a depositar la confianza en el joven arquero de 22 años, que no juega desde el arranque hace 229 días.

El regreso más esperado

La última vez que Brey había sido titular fue el 29 de enero de 2025, en el empate 1-1 ante Unión en Santa Fe, cuando Fernando Gago todavía era el entrenador de Boca. Desde entonces, la llegada de Marchesín lo relegó al banco y solo sumó cinco partidos en el año, acumulando 272 minutos.

Si bien entró de urgencia en Mar del Plata tras la lesión de Marchesín en la victoria 2-0 frente a Aldosivi, Brey prácticamente no tuvo continuidad. Sus últimas intervenciones se reducen a aquel ingreso fugaz, un polémico reemplazo en la vuelta del repechaje de la Libertadores contra Independiente del Valle y participaciones esporádicas que no le permitieron agarrar ritmo.

Confianza plena de Russo y el cuerpo técnico

Pese a su falta de rodaje, en Boca confían ciegamente en las condiciones del ex arquero de Los Andes. De hecho, con Gago como DT ya demostró que la presión no le pesa, ganándole en su momento la titularidad a Sergio “Chiquito” Romero.

Además, aunque Russo continúa recuperándose en su hogar tras la internación por una infección urinaria, el cuerpo técnico respaldó la decisión de darle la responsabilidad a Brey. La parada en Arroyito no será sencilla: el Canalla de Ángel Di María también pelea por un lugar en la próxima Libertadores y necesita ganar ante su gente.

El domingo, Brey tendrá la gran oportunidad de volver a demostrar su jerarquía en un contexto de alta presión, con la mirada de todo el mundo Boca puesta sobre él.