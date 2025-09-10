De Central Córdoba al Pachuca: Bautista Gerez vivirá su primera experiencia internacional

El delantero santiagueño de 18 años fue cedido a préstamo por cuatro meses a uno de los clubes más importantes de Centroamérica.

Hoy 18:54

El fútbol santiagueño sigue exportando talento. Bautista Gerez, joven atacante termeño de 18 años, firmó un acuerdo para sumarse a Pachuca de México a préstamo por cuatro meses. El oriundo del barrio Villa Balnearia tendrá así su primera experiencia internacional en uno de los equipos más destacados de la Liga MX.

Gerez, que a comienzos de este año firmó su primer contrato profesional con Central Córdoba, disputó 7 partidos en la Reserva de AFA y convirtió 3 goles, mostrando un gran potencial que lo llevó a captar la atención del club mexicano.

Este préstamo representa un paso importante en la carrera del delantero, que buscará sumar experiencia y minutos en un equipo con proyección internacional.